難得搶到酒精想分給好友！對方姊「反設接收門檻」　熱心女傻眼：不想給了

▲原PO好不容易買到酒精。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者張嘉晏／綜合報導

酒精、口罩等防疫備品已經瘋搶一陣子，政府對此釋出實名制及限購令應對，大多民眾都要花時間提早排隊購買，得來相當不易。有網友日前好不容易買到酒精，心想朋友可能需要，便詢問對方要不要一些。沒想到朋友姊姊還不見得要收，竟反問「是什麼牌子」，令原PO超無言。

「來抱怨這時期還有品牌迷思的人。」一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她日前表示自己好不容易買到酒精，擔心家中有小孩的好友買不到，就熱心詢問對方需不需要，願意分一些過去。

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朋友聞訊後表示要先詢問姊姊，沒想到姊姊隨後卻回覆「你買的酒精是哪個牌子的？」怕買到仿冒品，讓原PO一秒傻眼，「看到這我都不想給她了。」原PO認為，在這個非常時期能買到就要偷笑了，沒想到竟然還有人要挑品牌。

▲網友認為，只要是75%酒精用起來都沒差。（圖／記者唐詠絮攝）

網友們看完認為，明明都是75%酒精，是什麼牌子根本就沒差，「能殺菌就很好了」、「我也遇過這樣的人，然後我就嗆他以後都不要找我幫忙買東西」、「下次貼的LV在上面好了」、「她是要拿來喝嗎」、「就不要送了」。

另也有人出面緩頰，表示其實有聽聞國外不肖業者賣加水的假酒精，但原PO表示她是從大型連鎖店買的，不僅自己要用，加上和朋友也有十幾年交情了，當然不會去買來路不明的商品。

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