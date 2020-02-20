被美國CDC列社區傳播　指揮中心：白牌車司機來源已找到「將和美方溝通」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

美國疾病管制與預防中心（CDC）最新在網站中列出6個出現明顯社區傳播的國家，其中包括台灣。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣已經釐清第19例個案白牌車司機的感染來源，將積極和美方說明。

CDC網站說明，社區傳播（community spread）意味著人們已經感染病毒，但部分個案出現包括感染地點、途徑未知等狀況。根據CDC網站顯示，台灣、日本、新加坡、南韓、泰國與越南被列入明顯社區傳播的國家名單。陳時中表示，美方主要是依據日前確認第19例個案、白牌車司機進行判斷，不過我國已經找到感染來源，並非不明感染來源，將積極和美方說明，疫情程度有所不同。

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中央流行疫情指揮中心今(20)日表示，為釐清國內第19例COVID-19(武漢肺炎)確定病例感染源，日前鎖定一名1月22日自浙江返台，且曾出現呼吸道症狀並多次就醫的台商，經採血送台大醫院及中央研究院檢驗抗體後，於今日確認該名台商具武漢肺炎抗體，證實個案是遭該名台商感染。

指揮中心指出，針對中部家庭群聚事件，截至目前掌握接觸者共248人，並已採檢247人，其中4人確診(均為案19家人，已於2月16日至19日陸續公布)，217人陰性，26人檢驗中，將持續監測這些接觸者健康情形。