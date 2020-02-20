每瓶28元！家樂福21日開賣台糖50ml「75%酒精」　每人限購1瓶

▲台糖推出「75%防疫酒精」於家樂福販售。（翻攝自台糖官網）

圖文／鏡週刊

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，民眾紛紛添購防疫物資，政府也推出口罩實名制購買政策，以利維持市場價格之穩定。明（21）日，台糖推出50ml的「75%防疫酒精」，民眾可以前往家樂福量販店購買。

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全民防範新冠肺炎，戴口罩、勤洗手已經成為民眾的一種習慣；然而，全台灣的防疫物資出現供不應求的情形，有鑑於此，台糖明日將在家樂福推出防疫期間清潔專用75%酒精，每瓶售價28元、容量50ml，每人限購1瓶。總計到貨1500箱、90,000瓶，全台136家門市將依據來客數分配數量，預估每間店會分配到約300瓶。

根據《華視新聞》報導，家樂福表示現場會發放號碼牌，讓民眾以排隊的方式購買防疫酒精。依政府相關法規18歲以下不得購買，請消費者記得攜帶身分證件以供查驗。

連江縣長劉增應表示，為防範武漢肺炎，馬祖酒廠自19日開始投入生產行列，預估每日可生產5000瓶容量600ml的防疫酒精，並依照防疫中心指示，分配到馬祖地區的學校及鄉公所。



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