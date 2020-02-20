396信徒仍失聯！大邱教會超級傳播「護士也染病」　韓網狂刷：新天地滾出去

▲ 南韓大邱新天地教會發生集體感染，展開消毒。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓大邱新天地教會發生新冠肺炎（COVID-19）超級傳播事件，起因疑似是目前感染途徑不明的第31例61歲婦人在染病後二度前往參加禮拜。當局已經取得曾和婦人一同參加禮拜的1001名信徒名單，要求他們居家隔離，但目前還有近400人聯絡不上。眼看疫情擴大，大邱當局稍早宣布，市內各級學校延後1周開學。

南韓中央防疫對策本部認為，31例大邱婦人7日起出現喉嚨痛等症狀時可能已經感染。考慮到有研究指出，新冠病毒潛伏期最長達到14天，當局掌握婦人9日及16日發病前後參加的2場禮拜出席人員名單，也正設法取得教會其餘8000多名信徒名單，準備展開疫調。

大邱衛生當局現階段疫調結果指出，曾和婦人參加同場禮拜的1001人中，90人表示有類似症狀，515人表示無類似症狀，還有396人聯絡不上，無法確認有無症狀。民眾憂心，這些目前行蹤不明的信徒可能成為社區傳播的媒介，導致病例大增。

南韓連續2天確診病例激增，大多與新天地教會有關。20日下午大邱又傳出1起新病例，為大邱天主教醫院護士，且同樣也是新天地教會信徒。他在19日下午出現頭痛及發燒症狀，在急診室接受流感病毒篩檢，結果為陰性。院方建議他出院，但他強烈要求接受新冠病毒檢測，前往指定篩檢所後於20日確診感染。大邱天主教醫院急診室及整棟病房隨即於下午1時緊急封鎖，目前還不確定有多少患者及醫護被隔離。

▲▼ 新天地教會超級傳播事件引起公憤，多個關鍵字登上南韓推特趨勢榜。（圖／翻攝自推特）

新天地教會疫情連環爆，點燃民眾恐慌及憤怒。20日下午相關關鍵字幾乎佔據南韓推特趨勢榜，包括「神經病天地」、「聯絡不上」、「因為新天地」、「新天地XX們」，「新天地滾出去」的hashtag更是一度高掛榜單首位。

大邱市長權泳臻稍早對此說明，已經要求有症狀的90人在家隔離並採檢，同時建立1對1追蹤管理系統。新天地信徒也透露，不能輕忽目前目前症狀的515人，因為教會活動時信徒間有近距離接觸，傳染機會高。專家則呼籲，不應對新天地教會抱有仇恨情緒，否則信徒可能因輿論不敢出面。若其中有人已經感染，將使疫情更難控制。

但南韓防疫當局稍早召開記者會說明，大邱婦人可能也是經人傳人感染，也可能並非第一名在教會中傳播病毒的患者。當局說明，婦人的發病日期可能不是7日，而是10日。若此推論屬實，新天地教會也有其他幾名染病信徒發病時間相近，代表他們更早以前可能共同暴露在某個有病毒的環境中，接著經由9日及16日的禮拜傳播給更多教友。

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