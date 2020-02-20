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倫敦市長參選人想接手辦奧運　日網友：先把鑽石公主號開回去

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東京奧運在即，日本卻爆發疫情，外界關注下一步。（翻攝自NHK）

圖文／鏡週刊

日本遭受新冠肺炎肆虐，全國各地已出現88名確診，主管防疫的厚生勞動省屢被批評施政不力，人民從原本的漠不關心漸漸變得恐慌，對於7月即將在東京舉辦的奧林匹克運動會，外界質疑是否還能繼續辦下去，東奧籌備委員會主席森喜朗日前已經表態，沒有討論延期或停辦的情況，然而倫敦市長參選人在推特發文公開放話，表示倫敦可以接手主辦2020奧運。

日本近來每天持續傳出新增確診新冠肺炎的病例，國內染疫人口達88例，加上鑽石公主號和撤僑感染者，已突破700例，累積3人死亡。許多確診案例沒有旅遊史，也還沒找出確定的感染源，讓日本民眾從原本的漠不關心，也變得越來越恐慌，口罩和防疫用品出現搶購風潮。主管防疫的厚生勞動省自疫情爆發以來的防疫措施也讓民眾痛批荒腔走板，例如對於鑽石公主號上的防疫措施不夠完善，引發批評。

今年7月即將在東京登場的2020夏季奧林匹克運動會，日本政府已經砸了上兆日圓投入場館的興建與賽事的規劃，全球都相當期待東京奧運的到來，先前門票開賣火速遭到秒殺，一票難求。然而日本今年以來深受疫情影響，東京也有數名確診案例，讓民眾相當擔心奧運是否停辦或延期。

國際奧林匹克委員會（IOC）主席表示，最近針對奧運籌備問題的討論，出現了預料之外的課題，也有問日方有沒有採取避免選手和觀眾受到疫情影響的措施。東京奧運籌備委員會主席森喜朗13日表態，籌備會已針對疫情成立對策本部，將會和政府合作，重申東京奧運不會取消或延期。世界衛生組織（WHO）也說，現在判斷還太早，但尊重IOC的決定。

然而，將角逐2020倫敦市長的保守黨參選人尚恩貝利（Shaun Bailey）19日在推特表態，倫敦可以接手主辦2020奧運會。貝利指出，曾主辦2012奧運的倫敦有辦奧運該有的設備，也有經驗，「面臨疫情的爆發，世界需要我們挺身而出。」

倫敦市長參選人尚恩貝利，放話可主辦2020奧運。（翻攝自Shaun Bailey Twitter）

貝利放話，若當上市長，他可以確保倫敦隨時準備好，並且再度主辦奧運。在國際奧委會尚未做出下一步決定前，身為市長參選人的他就搶先表態，引發各界議論。雖然有許多人支持他的意見，但也有人說他瘋了，表示若日本沒辦法舉辦，倫敦也不行，更有日本網友大為不滿，表示他們應該先將目前停在日本的英國籍鑽石公主號開回去英國再說。

貝利的意見引發正反網友熱議，有日本網友表示他們應該先把鑽石公主號開回去。（翻攝自Twitter）


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