宣稱iPhone 9實機影片流出　外媒質疑是假的

▲關於iPhone 9的傳聞層出不窮。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳心怡／外電報導

外界猜測蘋果最新款平價版iPhone 9（或稱 iPhone SE 2），將於3月底（台灣時間4月1日）發表，隨著時間越來越近，網路傳聞也層出不窮。最新在抖音（TikTok）就流出一段宣稱是 iPhone 9 的影片，引起各界關注。不過影片內容被許多科技外媒踢爆，並非真實。

從抖音這段片中，可以看到手機擁有 Touch ID 指紋辨識、蘋果綠機身、邊框方正跟 iPhone 4 外型相似。不過外媒認為，如果這是蘋果正在開發中的原型機，螢幕上會顯示「專有和機密」的字樣，此外，蘋果從 iPhone 11 系列開始，iPhone 機身背面不會再出現 iPhone Logo ，但影片中的iPhone 9卻出現Logo圖案，不太尋常。

先前天風國際分析師郭明錤曾預測，iPhone 9預計會推出太空灰、銀色與紅色的機身顏色，這一點也跟影片中曝光藍綠色也不相符。

外界推測蘋果會在3月底（台灣時間4月1日）的春季發表會推出iPhone 9，4月3日正式上市。手機預計搭載跟 iPhone 11 系列一樣的A13處理器，機身與 iPhone 8類似，採單鏡頭、支援 Touch ID，預計售價為399美元（約新台幣1.2萬元）。