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買不到「防疫酒精」民眾氣飆藥師　藥師公會：配送作業延遲「28日前全到貨」

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▲▼中華郵政配送防疫用酒精到各地藥局。（圖／記者賴文萱攝）

▲健保特約藥局本週起將陸續開賣台灣菸酒公司75%防疫酒精。（圖／記者賴文萱攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

社區健保特約藥局除了販售實名制口罩外，也開賣台灣菸酒公司75%防疫酒精，但不少民眾抱怨到現場買不到。對此，藥師公會全國聯合會表示，因台酒公司酒精配送名單媒合行政作業延遲，原昨（18日）應配送到中華郵政的酒精，今日才開始陸續出貨；協助配送的中華郵政也應允下週五28日前全台健保特約藥局將全面到貨。

藥師公會全國聯合會發言人黃彥儒說，酒精配送到全台社區健保特約藥局的時間為每週一至週三，每週配送一次，本週為首次出貨，但因相關行政作業延遲，所以今日才陸續出貨。

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▲▼中華郵政配送防疫用酒精到各地藥局。（圖／記者賴文萱攝）

▲中華郵政也應允下週五28日前全台健保特約藥局將全面到貨。

中華郵政表示，由於台酒所產75%防疫酒精為玻璃瓶裝，為防破損，郵務士在酒精配送方面所花費的時間是配送口罩的5倍，加上各家藥局因所在地理位置的狀況，也無法像口罩能夠在「同一日期、同一時間」到貨。

因此考量現實狀況，藥師公會也調整酒精配送方式。黃彥儒說，到下週五（2/28）前每一家藥局僅配送3箱共72瓶75%防疫酒精，藥局將到貨量平均分配在3/1（日）前的營業日做銷售，28日前全台健保特約藥局包括偏遠地區將全面到貨，自3/2（一）起將開始正常每週配送。

另外，不少民眾因為買不到防疫酒精，氣的飆罵藥師。對此，藥師公會全聯會秘書長張文靜也表示，很多藥局還沒到貨，民眾在現場罵藥師，指責藥師私藏防疫酒精，這反而會造成藥局困擾，影響藥局作業，還請民眾多加諒解酒精配送需要時間。

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