重傷消防員與死神拔河　妻子揪心PO文「你醒來，我不再恐懼警笛聲」

▲溪防員賴統生妻子自從車禍發生後，對警笛聲相當恐懼。（資料照／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄市消防局鳳翔分隊日前出勤查看火警勤務途中，在鳳頂、過埤路口遭一輛聯結車攔腰撞上，造成消防員一死四傷，其中身受重傷的隊員賴統生顱骨骨折、昏迷指數6，目前仍在加護病房救治中，尚未脫險，賴的妻子從事發後不斷在《我們消防家族》社團發文祈願，希望藉眾人集氣讓丈夫能快快好起來，「等到他醒來後，我就不再恐懼鳴笛聲」，不過賴的妻子也說目前工作、醫院兩頭跑，還要照顧小孩，讓她非常吃力。

據了解，車禍當下小隊長馮永昌被拋出車外後再遭車體重壓命，其餘4名消防員分受輕重傷，其中隊員賴統生傷勢最重，目前仍在加護病房與死神拔河，賴妻也說，丈夫的前額受到強烈撞擊，醫師也無法保證賴是否能醒來，假使甦醒後，可能左半邊行動有問題，加上失去嗅覺，加上認知、人格都會跟著改變，她表示，丈夫為高級救護員，天天在第一線為別人跟死神搶命，非常希望這次難關能安然度過。

▲賴的妻子認為，消防員的風險應該來自救災本身，不應是車輛基本安全出漏洞。（資料照／記者洪正達攝）

賴的妻子也說，就實際的情況來看，她與丈夫的財務各自管理，加上丈夫平時也很少分享工作瑣碎，在不清楚丈夫的銀行帳戶的情況下無法動用薪資，但隨之而來的醫療費用、房貸、車貸以及小孩的教育費仍要按時繳納，坦言自己一個月3萬元的薪水真的讓她很難熬下去，尤其事發後只要聽到警笛聲就會崩潰，就連吃了安眠藥還是難以入睡，只能把這一切看成一場夢，想像丈夫這次只是去受訓而已。

目前仍在念國小的兒子將父親的「做一休一」的排班作息記得非常清楚，只不過7天過去，兒子頻頻詢問父親怎麼還沒回家，這些壓力都必須由賴的妻子獨自承擔，對於消防車為何後座沒有安全帶也相當質疑，也認為國家制度害人，畢竟消防工作應該來自救災本身，但這次車禍明顯凸顯出舊型消防車安全設施不完善，要如何保障消防員出勤、返隊的安全呢？