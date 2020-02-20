北部第24例確診「是指標性的一例」　急診醫6點示警：執著旅遊史更危險

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者葉國吏／綜合報導

指揮中心19日晚間發布快訊，北部新增1例「新冠肺炎本土病例」，為國內第24例，患者是一名北部60多歲女性，目前持續隔離治療中。由於患者自1/22出現發燒、咳嗽，且近2年無出國史，引起網友高度關注，急診室醫師白永嘉在臉書寫出6點提醒「旅遊史已不是決戰點」。

中央流行疫情指揮中心19日晚間10點30分突然公布「國內第24例確診」快訊，患者是北部60多歲女性，近2年無出國史，1/22出現發燒、咳嗽等症狀，於1/22～1/29四度到診所就醫。

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女病患因症狀變嚴重且呼吸急促，於1/29晚間前往醫院急診，經檢查診斷為肺炎，於1/30收治住院，因病情惡化，2/10轉入加護病房，並於2/17因該院配合指揮中心的流感併發重症檢體檢驗結果為陰性者進行通報採檢，故轉收至負壓隔離病房，於今日確診；個案目前持續隔離治療中。指揮中心已掌握本個案密切接觸360人，包括家人、朋友及診所醫院人員，目前正安排接觸者採檢。

▲急診室醫師發文。（圖／翻攝自Facebook／急診醫師的眼睛（白永嘉醫師））

急診室醫師白永嘉在臉書專頁發文指出，「這第24例是指標性的一例，這段時間他去過的所有診所及醫院，醫護人員及周圍的人員都要被追蹤。」同時他也提出以下6點提醒：

1、進醫院一定要戴口罩並且在醫院門口就要利用醫院在大門口設置的酒精洗手才進入醫院。進醫院前洗手是幫助國家。（避免汙染醫院環境)出醫院後洗手是幫助自己。

2、建議醫院門口人力調度：在病人或訪客進入醫院大門時，主動以酒精噴消訪客雙手。

3、旅遊史已不是決戰點，執著旅遊史反而更危險，要轉進疫調病房模式。

4、醫護人員及民眾這段期間能不出國盡量不要出國！

5、這段期間剛從國外回來的民眾，盡可能勤洗手，在家裡觀察自己的狀況，避免聚會，避免去人多的地方！

6、今天開始再三呼籲強調「小病千萬不要來急診！！！」