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陸專家：新冠肺炎有可能像流感一樣長期存在！　曝怎發現「無症狀感染者」

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▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

▲新冠病毒造成的新冠肺炎疫情持續在全球延燒。（圖／路透）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸工程院副院長、呼吸與危重症醫學專家王辰表示，新冠肺炎（COVID-19）有可能轉成慢性的，「像流感一樣長期在人間存在的病，這種可能性是完全存在的，對此我們要做好準備。」而衛福部前部長林奏延也擔心，未來可能會「流感化」，也就是新冠病毒會跟人類共存，能高傳播但低致死，因此建議應實施輕重症分流，輕症可到一般診所治療。

央視新聞頻道《新聞1+1》19日疫情分析，主持人白岩松連線王辰詢問，最近幾天有人在關心SARS彷彿是突然來了，突然又走了，好像就徹底消失；那這次面對新冠病毒，是否希望它「走」？但另一方面也要做好準備，可能與它長期共存，那麼該怎麼共存？有這種可能嗎？

王辰表示，有這種可能性，因SARS的傳播性和致病性都很強，它的病毒也是這樣的特點，對於這樣兼具很強傳播性和很強致病性的病毒，它是不容易存活和在人間持續傳播的，「要麼把宿主殺死了，它由此也就不在了。」

▼王辰回應疫情相關問題。（圖／翻攝《央視新聞》）

大陸工程院副院長、呼吸與危重症醫學專家王辰表示，新冠肺炎（COVID-19）有可能轉成慢性的，「像流感一樣長期在人間存在的病。（圖／翻攝《央視》）

王辰指出，而新冠肺炎有可能轉成慢性的，像流感一樣長期在人間存在的病，這種可能性是完全存在的，因此要做好準備；也就是說，從流行病學上對它的流行規律、從病毒學上對它的生物學規律、從臨床上防診治方面相對的措施、在生產生活中的一些防範措施，都要針對這個疾病、這個病原的特點做出相應的安排。

至於被問到無症狀感染者怎麼發現？怎麼治療？王辰說，對無症狀感染者的判斷主要是靠核酸檢測，以後還會有抗原檢測、抗體檢測，這些檢測方法是甄別無症狀感染者有效的手段；新冠病毒或許也會發生一定的變化，針對它所反映出來的生物學特點，「我們隨著認識加深，會對應制訂一些醫學上的防範和診斷治療方法，並做出相應的安排和預防。」

對於新冠肺炎是否可能流感化的說法，林奏延18日接受《東森新聞》訪問也認為，新冠病毒有兩條路走，「一個就往SARS這條路來走，第二個就往流感來走，就變成流感化一樣。」如果真的發生了，他提出讓重症、輕症分流，「怎麼樣分流？到底要不要設一個檢疫所先做篩檢分成輕症，以後輕症都可以在診所看，或者是在家治療就可以，重症才往醫院送。」

▼林奏延說，新冠病毒有兩條路，一個就往SARS走，第二個往流感走。（圖／東森新聞）

前衛福部長林奏延。（圖／東森新聞）

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