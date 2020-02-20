陸專家：新冠肺炎有可能像流感一樣長期存在！　曝怎發現「無症狀感染者」

▲新冠病毒造成的新冠肺炎疫情持續在全球延燒。（圖／路透）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸工程院副院長、呼吸與危重症醫學專家王辰表示，新冠肺炎（COVID-19）有可能轉成慢性的，「像流感一樣長期在人間存在的病，這種可能性是完全存在的，對此我們要做好準備。」而衛福部前部長林奏延也擔心，未來可能會「流感化」，也就是新冠病毒會跟人類共存，能高傳播但低致死，因此建議應實施輕重症分流，輕症可到一般診所治療。

央視新聞頻道《新聞1+1》19日疫情分析，主持人白岩松連線王辰詢問，最近幾天有人在關心SARS彷彿是突然來了，突然又走了，好像就徹底消失；那這次面對新冠病毒，是否希望它「走」？但另一方面也要做好準備，可能與它長期共存，那麼該怎麼共存？有這種可能嗎？

王辰表示，有這種可能性，因SARS的傳播性和致病性都很強，它的病毒也是這樣的特點，對於這樣兼具很強傳播性和很強致病性的病毒，它是不容易存活和在人間持續傳播的，「要麼把宿主殺死了，它由此也就不在了。」

▼王辰回應疫情相關問題。（圖／翻攝《央視新聞》）

王辰指出，而新冠肺炎有可能轉成慢性的，像流感一樣長期在人間存在的病，這種可能性是完全存在的，因此要做好準備；也就是說，從流行病學上對它的流行規律、從病毒學上對它的生物學規律、從臨床上防診治方面相對的措施、在生產生活中的一些防範措施，都要針對這個疾病、這個病原的特點做出相應的安排。

至於被問到無症狀感染者怎麼發現？怎麼治療？王辰說，對無症狀感染者的判斷主要是靠核酸檢測，以後還會有抗原檢測、抗體檢測，這些檢測方法是甄別無症狀感染者有效的手段；新冠病毒或許也會發生一定的變化，針對它所反映出來的生物學特點，「我們隨著認識加深，會對應制訂一些醫學上的防範和診斷治療方法，並做出相應的安排和預防。」

對於新冠肺炎是否可能流感化的說法，林奏延18日接受《東森新聞》訪問也認為，新冠病毒有兩條路走，「一個就往SARS這條路來走，第二個就往流感來走，就變成流感化一樣。」如果真的發生了，他提出讓重症、輕症分流，「怎麼樣分流？到底要不要設一個檢疫所先做篩檢分成輕症，以後輕症都可以在診所看，或者是在家治療就可以，重症才往醫院送。」

▼林奏延說，新冠病毒有兩條路，一個就往SARS走，第二個往流感走。（圖／東森新聞）