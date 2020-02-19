計程車防疫物資到位！　林佳龍：每周配4萬瓶75%酒精給小黃運將

▲計程車全面防疫，每日定時消毒車內。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

因應新冠病毒（COVlD-19）疫情延燒，交通部長林佳龍上午與行政院副院長陳其邁赴台灣大車隊關心計程車防疫工作，為方面運將每日定期消毒，交通部已跟台酒公司協調，每周配銷4萬瓶600CC、濃度75%的酒精給司機，請民眾可安心搭乘。

林佳龍指出，上周六他跟計程車業者座談，了解計程車業防疫的需求，因此今天跟副院長陳其邁到現場關心計程車防疫工作執行情形。在消毒措施部分，交通部已經協調台酒公司每周配銷4萬瓶600CC、濃度75%的酒精給計程車司機使用，方便運將每日定期消毒。

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▲林佳龍說，交通部已協調好，每周配銷4萬瓶600CC、濃度75%的酒精給計程車司機使用。（圖／記者湯興漢攝）



另外，他也宣導計程車駕駛配戴口罩，勤洗手，每日自主量測體溫、載客行駛可適度開啟車窗，保持空氣流通，保障自己與乘客的健康。至於在配購口罩方面，林佳龍說，公路總局今天也已召集地方主管協調，讓運將「一周領一次、一次領7片」。

▲▼計程車防疫，司機要量體溫，車內每日定期消毒。（圖／記者湯興漢攝）

林佳龍說，杜絕境外汙染的同時，也要全力防止社區感染。防疫物資交通部已經為合法公共運輸整備到位，請大家安心搭乘；也提醒勿搭乘非法白牌車，健康才有保障。