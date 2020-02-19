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新冠肺炎死者須盡速火化！　高大成揭原因：屍體也有傳染力

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白牌司機被質疑沒在第一時間火化，非當事人。（示意圖／路透社）

▲白牌司機被質疑沒在第一時間火化，示意圖，非當事人。（示意圖／路透社）

圖文／CTWANT

台灣日前出現第一名因新冠肺炎死亡的病例，死者為一名計程車白牌司機，有相關人士爆料，白牌司機的遺體並沒有在24小時內火化，引發外界討論。對此，法醫高大成也親揭遺體須盡速火化的原因。

白牌司機15日晚間因肺炎合併敗血症死亡，不過有人爆料，遺體並沒有在24小時內進行火化，還將遺體移到殯儀館冰存，直到17日下午才將遺體送往中部一所民間火葬場進行火化，加上工作人員防疫措施未做足，全程未依規定穿戴防護衣，也沒有進行消毒，引發討論。

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針對遺體未在24小時內火化一事，法醫高大成表示，人死後細胞不是馬上死掉，病毒仍可在身上停留一個禮拜，並舉例梅毒、B肝、C肝結核病都是如此，「並非人死掉，感染力就會消失，主要是因為我人身上還有細胞，細胞還有沒有完全死亡的細胞，如果有病毒寄生的話，可以活到細胞完全死亡為止。」

依照第一類法定傳染病的規定，死者家屬應同意讓遺體在24小時內火化，高大成說：「你要是把死掉的人放在那邊，放一個禮拜．那又要感染多少人了 ！火化是最好的辦法，病毒就跟著不見了。」

對於上述「遺體未在時間內火化」的指控，彰化縣衛生局長葉彥伯駁斥，遺體已在死亡後3小時完成入殮程序，且入殮後就沒有傳播病毒的疑慮，不具傳染性，請大家不用擔心。

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