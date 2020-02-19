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實名制後沒買過口罩！整排「佛系上班族」連喊+1：看到滿滿老人直接放棄

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▲▼彰化日信藥局排隊人潮。（圖／記者唐詠絮攝）

▲很多上班族根本沒時間去排隊買口罩。（示意圖／記者唐詠絮攝）

記者黃可昀／綜合報導

自從口罩改為實名制後，藥局每天還沒開門就大排長龍，有些人即使早起排隊也買不到。一名網友表示，實名制上路後，他反而再也買不到口罩，平常要上班也不可能跟老人家一起排隊，等到下班再去問早就都賣光了。

原PO在PTT表示，起初他下班還會去藥局買口罩，得到的回應都是「賣完了」，連續被打槍兩天後他就放棄了，「再也不去買口罩，只能身邊的省著用」，很好奇其他上班族是否也遇到相同問題，或是看到長長的排隊人潮就乾脆不買？

請繼續往下閱讀...

貼文一出，底下冒出許多上班族哀號，「要上班根本沒時間排隊」、「上班時間就要上班 ，誰有時間去排」、「白天要上班，下班累了沒體力排1小時」、「跟你一樣，休假或下班後去問都買不到，就懶得買了。」

▲▼新冠肺炎 口罩 清潔消毒產品 藥局 藥劑師 賣口罩 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲也很多人懶得排隊就乾脆不買了。（示意圖／記者屠惠剛攝）

除了時間上無法配合，很多人也覺得看到排隊人潮就心累，完全不想吹冷風排隊只為了2片口罩，只好抱著「佛系心態」，勤洗手並注意自己健康狀況，「開始排隊瘋搶之後就沒買過，讓那些喜歡排隊的去慢慢排就好」、「實名制後完全買不到，婆婆媽媽可以寒風中排隊一小時買兩片，我放棄」、「看到排滿滿的老人直接放棄，根本沒有美國時間跟他們耗。」

不過，也有人實名制後才終於買到口罩，不然以前都被長輩大量囤走，連跑好幾家超商、藥局都缺貨，「實名制後才總算買到了」、「實名制在我家鄉下反而好買，健保卡固定給家人」、「實名制後才買到，我新北人覺得在比較偏一點的藥局就可以了，我家一條路上有三間藥局分流人量，不用排準時開門再去就好。」

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