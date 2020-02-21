疫情蔓延至監獄！山東207受刑人確診...省司法廳廳長「被免職」

▲疫情擴散至監獄。（示意圖／取自Pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情蔓延至監獄，根據最新通報，山東省任城監獄截至2月20日，發生確診病例207例，其中警7例，服刑人員200例。事情發生後，省司法廳廳長解維俊因防控不力被免職。另外，浙江省也發生犯人感染事件，累計34人被確診，監獄政委和監獄長已被免職。

綜合陸媒報導，近期，任城監獄發生新冠肺炎疫情，截至2月20日，已全面完成對該監獄相關人員2077人的核酸檢測，確診病例207例，其中，幹警7例，服刑人員200例，幹警7例之前已統計在濟寧病例中即時發佈。對所有確診人員已採取了有效治療措施。組織流行病學專家全力做好排查和溯源工作。

因任城監獄疫情防控不力，經山東省委研究決定，免去解維俊的省司法廳黨委書記、廳長，省監獄管理局黨委書記、第一政委職務；王玉君任省司法廳黨委書記，省監獄管理局第一政委，提名為省司法廳廳長人選。

▲新冠肺炎疫情持續擴散。（圖／路透社）

另外，浙江省也發生監獄感染事件。根據最近通報，該省2月20日新增確診病例28例。其中27例為省十里豐監獄罪犯，加上此前已公佈的7例確診病例，省十里豐監獄共有罪犯確診病例34例，為輸入型病例。

浙江省司法廳已派出督導組進駐省十里豐監獄現場督查，且監獄政委和監獄長已被免職，公安機關對一名涉事幹警立案調查。省十里豐監獄已嚴格實行全封閉管理，堅決堵住漏洞，防止疫情擴散蔓延。