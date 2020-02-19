台南「口罩地下司令」直擊！手握百萬貨源　15天爽賺3000萬國難財

圖、文／CTWANT

台灣於15日傳出首起感染新冠肺炎死亡案例，不斷升溫的疫情造成民眾恐慌，也讓口罩的需求大幅提升，但當民眾在寒風中苦等口罩時，本刊卻直擊台南大愛藥局手握百萬貨源，在半個多月內爽賺至少3000萬元，還能將「貨」分給親友和同業，威風程度宛如「口罩地下司令」。

▲大愛藥局陳姓老闆娘還拿出手機炫耀，表示LINE上滿滿都是客人的訂單，數量則從5000到50萬不等。（圖／CTWANT提供，下同）

2月14日情人節深夜，有沒有鮮花已不重要，為情人搶買到口罩才是「真愛」。台南市大同路2段的大愛藥局（大愛）前人聲鼎沸，大家都在搶購政府管制不到的口罩，「7天買2罩」的國家政策在這裡彷彿只是口號，因為他們擁有充足貨源，能一次供應數10萬到近百萬個醫療口罩。

本刊偽裝急需醫療口罩的台商上門，陳姓老闆娘（陳女）起初說只剩N95和防霾口罩，但記者表示1次要購進數萬個，她頓時改口稱樓上還有1000個醫療用口罩，但許多客人在排隊等貨，大量貨源需要「調調看」。

陳女接著秀出手機LINE上面滿滿的訂單炫耀，「你看，我還欠3個客人各50萬個口罩。」陳女自豪的說，這些客人都是從四面八方找上門，「只有我們家有口罩啊，呵呵。」記者瞄了一眼手機簡訊，上頭訂單都是5千個起跳到數10萬個不等。

而大愛的口罩售價也貴得嚇人，防霾口罩一個要價129元，而成本不到2元、市價約5元的醫療口罩，單片竟賣15元，但仍每天秒殺。陳女透露，「我們除夕夜進的5萬個口罩1天就賣光了，而且每天都有口罩賣」。

陳女還炫耀，因與口罩工廠老闆娘關係良好，才能在徵收人員手上取得穩定貨元，更秉著「有錢大家賺」的精神，除提供口罩給親友客人，還會「割貨」給同業賣，威風程度宛如「口罩地下總司令」。

本刊致電大愛藥局，店家否認私賣口罩和哄抬物價，表示只有配合政府政策販售，並沒有額外牟利。工業局表示，目前由人員駐點被徵收的工廠，生產線產出口罩就立刻裝箱收走，也會有專業人員從旁協助，確保口罩能順利產出，應不會有工廠偷賣的情況出現，但囿於人力有限，倘若真有非法行為，則交由調查局偵辦。

▲大愛藥局每日營業到凌晨3點，白天時門可羅雀，深夜卻有許多民眾來「買口罩」。（圖／宋岱融攝）

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