因應冠新肺炎疫情請民眾提高警覺　落實「TOCC」問診機制

▲因應冠新肺炎（武漢肺炎）疫情升溫，台南市衛生局提醒民眾，請落實「TOCC」問診機制。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



冠新肺炎（武漢肺炎）疫情升溫，台南市衛生局提醒民眾，如果入境有症狀者，或返國後14天內如出現疑似症狀，應誠實告知檢疫人員與醫師旅遊史、職業別、接觸史及群聚史（TOCC），避免社區傳染之情事發生。

根據衛福部疾管署冠新肺炎（武漢肺炎）截至2月17日統計資料，中國累計確診70553例，1770例死亡，多地區出現社區群聚；國際間累計752例，台灣累計22例確診個案，1名死亡，2名已康復出院。

衛生局強調，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施，入境時千萬不可服用退燒藥躲避發燒篩檢站篩檢；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922後依指示戴口罩儘速就醫，民眾請務必告知檢疫人員或醫師，落實TOCC評估：1、旅遊史（Travel）：告知出國時出入那些國家，是否經由中港澳轉機，出國前後是否有任何疾病發生。2、職業別（Occupation）：告知相關職業，尤其出入中港澳是否為台商、學生、台籍員工、工作地或純粹至當地旅遊。3、接觸史（Contact）：告知發病前後與那些人接觸，出入過哪些場所，搭乘那些交通工具或是有接觸、食用可能帶病毒之動物。4、 群聚史（Cluster）告知家裡、工作辦公室或同住一室的一群人，是否有類似的症狀。



衛生局再次提醒，民眾返國如有發燒、發熱、咳嗽、有痰、喉嚨不適，甚至出現呼吸困難、肺炎等症狀，請立即至台南市區域醫院或醫學中心就診，以及時診斷通報。