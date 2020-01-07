Sony Xperia 5「接班人」被曝　Plus版本回歸耳機孔

▲Sony Xperia 5 Plus諜照。（圖／翻攝自SlashLeaks）

記者邱倢芯／綜合報導

繼去年九月Sony推出Xperia 5後，傳出將再推出後繼機種Xperia 5 Plus；爆料達人OnLeaks在SlashLeaks網站上新貼出了一組諜照，以及一段短影片，並指出，這就是Xperia 5後繼機種，且有可能取名為Xperia 5 Plus；這款新機大致的設計都與Xperia 5差不多，不過Plus版本的螢幕將會更大，且耳機孔也將回歸其中。

▼外傳Sony Xperia 5 Plus將會比前一代手機Xperia 5螢幕更大，且耳機孔將會回歸。（圖／翻攝自SlashLeaks）

Sony Xperia 5 Plus將會搭載三主鏡頭，且會額外掛上一顆ToF鏡頭，前鏡頭為800自拍鏡頭；與先前的版本一樣，機身側邊將會搭載側面指紋感測器，機身設計為方形金屬框；這款手機的二大特點在於，螢幕尺寸將會從Xperia 5的6.1吋，加大為6.6吋，且耳機孔將會回歸其中。

據傳Sony Xperia 5 Plus將擁有6GB RAM與128GB ROM，電池容量為3,140mAh；處理器將會採用高通S855晶片。