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寒流發威全台冷吱吱多起死亡案！　北市「1天11例」年齡落70-90歲

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▲▼救護車,救護車設備,攜帶型電擊器,急救包,意外,車禍,急救,119,醫院,搶救,cpr（示意圖／本報資料照）

▲寒流發威，疑天冷關係，六都紛紛傳出非創傷性死亡案例。（示意圖／本報資料照）

記者邱中岳、陳雕文、沈繼昌、鄧木卿、林悅、洪正達／綜合報導

寒流發威，中央氣象局表示17日晚至18日清晨是這波寒流影響最明顯的時刻，全台幾乎都出現10度以下低溫，對此，不少縣市也紛紛傳出「非創傷死亡」案例，除彰化縣在短短24小時內就傳出12人外，雙北17日整天截至18日上午止，到院前死亡案例各出現11人，其中台北市死者年齡平均落在70至90歲。

氣象局預報，17日入夜至18日清晨是這波寒流影響最明顯的時刻，今日清晨自動偵測站最低溫為苗栗大和4.6度，而氣象局偵測站最低溫則出現在淡水7.2度，不少縣市疑因為天氣太過寒冷也紛紛傳出疑凍死的消息，其中六都中雙北17日整天截至18日上午，各傳出了11件到院前死亡案例。據了解，北市的11名死者平均年齡落在70至90歲，雖無法知悉確切死因，但因多數是年長者，懷疑與氣溫驟降有關。

另桃園地檢署表示，17日外勤檢察官有相驗到7具因心肺衰竭死亡的遺體，但尚無法確定與天氣冷有關，而桃園消防及衛生單位則回應，18日凌晨1點許桃園區有1名75歲男子疑身體不適送醫不治，暫時無法確定是否與天冷有關。

台中消防單位稱，過去2天皆無接獲相關案例，且因戶外比較能看出是失溫而死，所以目前也僅統計戶外非創傷性死亡人數。而台南消防局表示，17日整天截至18日中午到院前死亡人數大概是9位，但不確定全部死因是否皆與天冷有關，至於高雄市消防局則回覆，現在已不提供相關數據供媒體使用。

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