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男性死亡率比女性高出6成！陸新冠肺炎研究：50多歲患者最多

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▲▼武漢肺炎,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲新冠肺炎患者以中老年人最多。（圖／路透社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸疾控中心新冠肺炎應急響應機制流行病學組17日在《中華流行病學雜誌》上發表新冠肺炎（COVID-19）的最新研究，研究內容指出，確診病例中大多數年齡在30至79歲之間，超過八成為輕、中症病例，男性的死亡率比女性高64.7％。

根據陸媒報導，研究團隊選取了72314個通報病例來做研究，其中有44672例為確診病例（61.8％），16186為疑似病例（22.4％），10156例為臨床診斷病例，889例為無症狀感染者（1.2％）。

研究團隊指出，在44672例確診病例中，共有1023例死亡，粗病死率為2.3％，男性的死亡率為2.8％，比女性的1.7％高出六成。此外，有合併症的患者死亡率又比沒有合併症的患者高，沒有合併症的患者粗病死率為0.9％，心血管疾病患者為10.5%，糖尿病患者為7.3%，慢性呼吸道疾病患者為6.3%，高血壓患者為6.0%，癌症患者為5.6%。

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎。（圖／路透社）

研究團隊提到，患者集中在30至79歲之間（86.6％），50至59歲的比例最高，達到22.4％，其次為40至49歲、60至69歲，同為19.2％，60歲以上的老年組病例數占比總和為31.2％。

此外，新冠肺炎也出現醫護人員受傳染、發病的情況。研究團隊表示，醫務人員病例發病的高峰期可能出現在1月28日，在為新冠肺炎患者提供診治服務的422家醫療機構中，共有3019名醫務人員感染了新型冠狀病毒（1716名確診病例），其中5人死亡。

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎。（圖／路透社）

研究團隊也針對1688名有病情嚴重程度的確診病例進行分析，武漢有1080例，佔全國醫務人員發病總數64.0%，湖北除武漢外的其他地區394例（佔23.3%），除湖北外全國其他30個省（區/市）214例（12.7%）。重症比例在武漢為17.7%，湖北10.4%，全國除去湖北外為7.0%。

研究團隊提到，疫情爆發的早期令人聯想到SARS和MERS，發現了一種與冠狀病毒密切相關的、以前從未描述過的病原體，預示了潛在的醫院傳播和所謂的「超級傳播者」事件，指一次性暴露造成10人以上的續發病例。

研究團隊指出，不幸的是，新型冠狀病毒確實通過醫院傳播感染了醫務人員，但截至目前，還沒有證據表明，在任何一家為新型冠狀病毒肺炎患者提供服務的醫療機構中發生了超級傳播者事件，「醫務人員感染以及防護失敗的具體原因仍有待深入調查。」

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