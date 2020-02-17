加拿大議員為台再次發聲　嗆ICAO「是被中共接管嗎？」

記者范姜士航／綜合報導

國際民航組織(ICAO)在13日的官方發出的新聞稿中，說明新冠肺炎對航空的影響程度時，把台灣稱為中國的一省，讓隸屬於聯合國的ICAO，再此引發議論。上次在加拿大國會質詢大聲拼出「T-A-I-W-A-N」的保守黨眾議員庫珀等多位議員，又再次為台灣發聲，紛紛質疑ICAO的立場，保守黨眾議員貝贊更嗆「ICAO被中共接管了嗎？」

ICAO本月初在官方推特大量封鎖挺台用戶後，又在13日的新聞稿中指出，受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，約有70家航空公司取消了所有來往中國大陸的國際航班，另有50家航空公司減少了相關的航空業務，ICAO預估全球航空公司收入減少40至50億美元。ICAO強調，這個數據並不包含對貨機、貨運機場、飛航服務供應商以及中國國內航班，香港、澳門及「台灣省」國際航班的潛在影響。

外交部對此表示，ICAO領導階層未能秉持專業中立，成為中國打壓台灣國際地位的幫凶。外交部對此表達最強烈抗議及不滿，已請駐加拿大代表處已於第一時間透過管道要求ICAO改正，並將洽請友好國家及國際友人協助。

Has the International Civil Aviation Organization ⁦been taken over by the Communist Party of China? Hey ⁦@icao⁩ - get your facts straight! Taiwan is a thriving independent democracy. https://t.co/6ur7qCNwuu — James Bezan (@jamesbezan) February 16, 2020

前陣子在加拿大國會質詢中大聲拼出「T-A-I-W-A-N」的保守黨眾議員庫珀(Michael Cooper)，就在推特轉發相關新聞，並指出ICAO的敘述是錯誤的，台灣不是中國的一省，「台灣就是台灣，擁有民主跟主權」。另一位保守黨眾議員布來尼(Steven Blaney以在推特表示，ICAO應該承認台灣是有自主權的實體，不應該被歸類在中國的一省。

▲挺台灣的加拿大國會議員古柏（Michael Cooper）。（圖／翻攝Michael Cooper臉書）

保守黨眾議員貝贊(James Bezan)更是在推特上大聲質疑，「ICAO是不是被中共接管了？搞清楚！台灣是個繁榮且獨立民主的國家」。同黨的議員肯特(Peter Kent)，也在下方留言表示，簡單來說，中共已安排官員阻礙台灣參與在國際航空安全中，就讓他們阻止台灣參加其他國際組織一樣」。