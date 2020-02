三星摺疊手機Galaxy Fold 2傳聞7月亮相　新版S Pen一併發布

▲Galaxy Fold 2預計今年7月推出。(圖/翻攝自官網)

記者陳心怡/外電報導

三星上週發布了新一代摺疊手機Galaxy Z Flip,各界討論熱烈。雖然如此,Galaxy Z Flip畢竟不是Galaxy Fold的同款手機更新版,根據《9to5google》報導,三星有可能在今年7月份推出另一款名為Galaxy Fold 2的摺疊手機,而新版S Pen也會一起發布。

XDA Developers論壇網站作者溫巴赫(Max Weinbach)指出,Galaxy Fold 2可能會採用與Galaxy Z Flip相同的超薄玻璃,並且是第一款配備屏下自拍鏡頭的手機,搭載7.7吋的Infinity Flex螢幕,前蓋則是使用Infinity -V螢幕,手機背面的鏡頭佈局和S20相同。

Galaxy Fold 2預計會在今年7月左右發布,和Galaxy Note 20推出時間差不多。此外,新版S Pen也會與Galaxy Fold 2一起發布。

Samsung Galaxy Z Fold 2: codename Champ. Will likely use Ultra Thin Glass. Could be the first phone with under display camera. 7.7" Infinity Flex Display. Likely launching around July. Should be around the same time as the Note20.