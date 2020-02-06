外媒驚爆Galaxy Fold 2確有其機 而且不是Galaxy Z Flip

特約記者洪聖壹／綜合報導

看起來今年初的三星同樣非常忙碌，除了推出Note 10 lite，該公司預計將於 2 月 11 日於美國舊金山舉行新品發表會，新機訊息一如往常已經提前曝光，其中比較受到爭議的，就是Galaxy Z Flip的推出是否會取代同為折疊螢幕手機的Galaxy Fold，現在有荷蘭科技媒體爆料，這答案是否定的，因為今年將會推出Galaxy Fold 2。

三星旗下首款螢幕可以翻折的手機Galaxy Fold於今年初以台幣68,888元在台上市，其後更進一步推出Galaxy Note 10 Lite，緊接著在2月11日的發表會上，外界傳聞三星將會推出Galaxy S20、Galaxy S20+跟Galaxy S20 Ultra三款旗艦手機。現在除了產品規格，連上市情報都有！根據T-Mobile知情人士流出的最新消息指出，三款手機最終價格很可能是899美元(S20)，1099美元(S20+)和1299美元(S20 Ultra)，折合台幣約27,990元~39,990元，預計3月6日開賣。

除了這三款手機，前陣子也傳出這場發表會將會推出一款名為Galaxy Z Flip的旗艦機，不過這款手機螢幕摺疊的方式與Galaxy Fold完全不一樣，展開起來是22:9的6.7吋螢幕，摺起來之後外側有個可以查看時間、電量的小螢幕，預計採用高通S855+行動平台、Android 10系統，並具有8GB RAM和256GB UFS 3.0儲存空間。從推特部落客Ben Geskin的試玩影片來看，產品的完成度已經相當高，而隨著三星官方證實Galaxy Z Flip的名稱來看，該款手機像是上市在即。

由於Z Flip的發表越來愈真實，這也讓人以為Galaxy Fold是否又是個「實驗品」？現在荷蘭科技網站Galaxy Club指出，三星向他們透露正在開發一款代號為“Winner2”的手機，而且計畫推出4G版本跟5G版本，推測將於年底亮相。

從推出時程來看，Galaxy Z Flip一定會比Galaxy Fold 2還要早上市，但是很顯然的，三星推出Z Flip的目的是為了拓展折疊螢幕的戰略產品線，而不是要用來取代Galaxy Fold。

無論如何，三星今年的旗艦機除了正統的S系列、Note系列之外，折疊螢幕手機將會有Galaxy Z Flip以及第二代的Galaxy Fold可以選擇，當然，這些都還只是傳聞，詳細情況仍以三星官方正式宣佈為主，無論如何，隨著5G跟折疊螢幕技術的導入，今年的智慧型手機市場可用「精彩可期」來形容。