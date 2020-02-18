口罩禁出口！媽連2夜趕工「縫口罩套」給旅英女兒　一通電話卻「不能寄了」

▲媽媽連夜趕工做口罩套 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

因應新冠肺炎（COVID-19），政府於1月就宣布禁止口罩出口。一名女網友18日表示，因為現行規定，他們無法寄口罩給住在英國的姊姊，於是媽媽就連夜趕工縫了好多個口罩套作為應變方法。不料經網友提醒，原PO實際詢問海關單位後，才知道原來「長得像口罩」的口罩套其實也在管制範圍內，確定無法寄出了。

一名女網友在臉書「爆廢公社」中發文，她表示姊姊平時就住在英國，但因為英國人本就沒有戴口罩的習慣，再加上疫情爆發，市面上根本就買不太到口罩。

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原PO說，原本家裡要寄一批醫療口罩給姊姊防疫，但因為政策關係，會被海關查收，於是媽媽只好兩夜趕工，親手縫了一堆布製「口罩套」給女兒換洗用。

只見媽媽做了3種款式，有繽紛花色的，亦有低調黑色。網友見狀後紛紛讚嘆起母愛的偉大，表示「媽媽的愛無價」、「這就是媽媽」、「手藝超好的」、「媽媽專業的」、「我媽也在趕工」。

▲媽媽手藝很好。（圖／翻攝自爆廢公社）

不過留言之中也有網友提醒，自己曾打電話向經濟部確認過，目前除了紙口罩以外，其它「紡織材料製」的口罩一律不得出口及寄送到海外。原PO實際致電詢問海關單位後也證實，「只要長的像口罩、有口罩特性就無法寄出，就算鬆緊掛耳帶拆掉也是不行。」





▲ 網友回應。（圖／翻攝自爆廢公社）

事實上，根據財政部目前規定，禁止口罩出口管制已經延至4月30日，管制的對象為「紡織材料製」口罩，包含N95、活性碳口罩、棉布印花或是紗布口罩、醫用或外科口罩。一般旅客最多則是最多可以攜帶250片，違規帶出的口罩將會以沒入處置，並移送到疾管署作為防疫物資。

雖然媽媽「母愛噴發」連夜趕工，但原PO最後遺憾表示「沒辦法寄了」。網友們則是建議，可以把口罩套的做法拍給姊姊看，請她自己在英國縫製。

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