夏普日本推首款5G手機「AQUOS R5G」　搭載8K超高清廣角鏡頭

▲夏普日本推首款5G手機「AQUOS R5G」。（圖／夏普提供）

記者姚惠茹／台北報導

夏普（Sharp）今（17）日宣布，今年第一季即將在日本推出首款5G智慧旗艦手機「AQUOS R5G」，主要是配合日本5G傳輸商轉時間而定，而台灣夏普則視台灣5G商轉時程規劃上市，至於定價目前則尚未公布。

夏普表示，「AQUOS R5G」運用5G傳輸技術高頻寬、低延遲、傳輸速度快等特點，達到可在幾秒內下載大容量的影片，並可以將相機拍攝的影片快速上傳到雲端。

SHARP AQUOS R5G最大特色就是搭載8K廣角相機鏡頭，能拍攝出8K超高清解析度（7680X4320像素）的廣角照片與影片，並延續AQUOS R3自主開發的手機AI功能，可自動辨別影片中的人或寵物，隨意進行縮放和播放。





▲夏普日本推首款5G手機「AQUOS R5G」。（圖／夏普提供）

鏡頭方面，SHARP AQUOS R5G搭載前置1,640萬畫素自拍鏡頭，後置四鏡頭主相機，擁有1,220萬畫素標準鏡頭、4,800萬畫素廣角鏡頭、1,220萬畫素長焦鏡頭，以及ToF景深鏡頭。

規格方面，SHARP AQUOS R5G內建高容量12GB記憶體以及256GB儲存空間，並搭載Qualcomm Snapdragon 865行動運算平台，支援Android TM 10作業系統，配合日本5G正式商轉，也內建5G上網功能，並且支援NFC、Wi-Fi 6、臉部辨識、指紋辨識，更具備IP68防塵防水等級。

此外，螢幕採用6.5吋Quad HD+解析度Pro IGZO液晶顯示器，120hz高速的Pro IGZO螢幕藉由影像處理提升至10bit，實現高達10億色的顯色能力，並透過高穿透率最大亮度1000cd/m2，即使在戶外烈日使用仍清晰可見，並根據內容自動調節亮度的「 HDR增強器」功能，實現高可視性和低功耗。