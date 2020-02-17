日本「一辦奧運」就出大事！網回顧過去4次...大嘆：被詛咒嗎

▲2020東京奧運辦不辦，全球關注。（圖／達志影像）

圖文／CTWANT

新冠肺炎持續延燒，截至17日上午日本境內確診案例累積至61例，加上橫濱外海郵輪355例，總共416例，成為全球第二高確診國家，也讓東京奧運辦不辦，成為焦點。對此就有網友發現，回顧日本4次辦理奧運都遇上大事，種種巧合令人大嘆，真的歹命。

網友在PTT發文指出，日本第一次想申辦1928年的東京奧運，結果遇上關東大地震；第二次主辦1940年的東京奧運，因為日本侵華所以被取消主辦權；第三次主辦1964年的東京奧運，因為岸信介在安保換約後，整個日本學運大暴動下台；第四次主辦2020年的東京奧運，陷入新冠肺炎疫情，狀況不明。

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網友表示，由於目前日本防疫大失控，日本人紛紛怒喊要安倍晉三下台，但安倍下台後是無法解決問題的，因為要先開會討論新首相是誰，再討論新內閣，等到全部人都上手後，已經耗去一大半時間，根本找死。貼文一出，許多人紛紛留言「所以是詛咒嗎」、「日本真是歹命」。

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