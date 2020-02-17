紅衣婦跌落龍鳳漁港2米深消波塊　大吼救援人員「你們是誰」　

▲黃姓醉婦不慎失足跌落2米深消波塊內，救援人員又拉又扛的將她救上岸。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮1 名黃姓婦人，15日晚間在酒過三巡後，不慎跌落龍鳳漁港旁2米深的消波塊內，救援人員獲報後前往救援，海巡人員及消防人員合力將她扛上岸，但黃婦情緒十分不穩定，不斷對著救援人員高喊「你們是誰？」所幸送醫後並無大礙。

海巡署第三岸巡隊表示，15日晚間7時許接獲民眾通報，指稱有1名身穿紅色衣服的女子，疑似從漁港北堤跌落消波塊內，岸巡人員不敢大意，立即前往查看並通報竹南警、消到場協助。救援人員抵達時，果然發現這名女子卡在2米深的消波塊內動彈不得，海巡員先攀爬至下方，合力將黃婦抬起，並由1人背負，再與消防員眾人齊力將她抬上岸。

▲▼黃姓婦人被救起時情緒很不穩定，不時對著救援人員吼叫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

目擊民眾指稱，當時幾個朋友坐在旁邊釣魚，看到這名穿紅衣的婦人醉醺醺的坐在堤防邊；一回神，也不知什麼原因竟從岸上掉落至2米深的消波塊內，擔心他發生意外，才趕緊通報旁邊的岸巡人員；救援人員到場後合力將黃姓醉婦救起，又因黃婦情緒不穩，過程中不時大喊「你們是誰？」也讓大家很無奈，所幸經送醫後只是身上多處擦傷，暫無大礙。

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