苗栗中風老翁下雨天巡芋田　受困泥濘6小時「全身發抖」獲救

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣公館鄉1名行動不便的徐姓老翁（73歲），15日下午3時許獨自外出，過了返家時間又音訊全無，家人焦急報警求援；警方接獲通報後，協同救難人員兵分多路搜尋，直到晚間近9時才在附近的芋頭田中間發現老翁，因下雨氣溫驟降，老翁全身發抖坐在田埂上，救援人員用接力方式將老翁揹離田中，所幸送醫後沒有大礙。

▲因下雨田裡泥濘難行，救援人員用接力方式將行動不便的老翁揹離田中送醫救治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，15日下午3時許接獲通報，報案人徐黃女士稱其73歲的老伴行動不便，下午外出又逢大雨氣溫驟降，遲遲未見返家，擔心發生意外；鶴岡所副所長薛世賢立即率同員警兵分2路於老翁外出方向沿路搜尋，另請值班同仁調閱老翁住家附近的路口監視器畫面，以釐清老翁的行走路線，所長陳仁康輪休獲報後也立即趕回派出所，通報各協勤民力，並協同苗栗救難協會前往搜救。

▲搜救人員順利將全身無力的老翁揹回家。（圖／記者黃孟珍翻攝）

薛世賢表示，經與救難協會團隊彙報商討後，研判徐姓老翁行動不便應未走遠，且考量寒風夜雨，擔心老翁身體失溫，故連夜分組以擴大由內往外搜尋方式；經搜救小組從後門沿芋頭田裡同心圓往外搜尋30分鐘後，終在田中尋獲半坐半臥，全身無力的老翁。

苗栗救難協會指出，當時老翁全身被雨淋濕且行動不便，搜救人員考量田埂路泥濘不堪、寸步難行且夜間視線不良，遂將老翁揹起以人力接駁方式揹離，經在路旁待命的119救護車檢視身體狀況，老翁身體狀況良好無生命危險，家屬對警方及救難隊並熱心積極尋獲，倍加感激。

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