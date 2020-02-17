衛生紙搶瘋了！香港3賊當街「持刀劫走600卷」…還自備手推車搬貨

▲衛生紙也成搶手貨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎疫情陰霾下，口罩、酒精等防疫物資成為最近全民搶購目標，日前更瘋狂搶購衛生紙。更誇張的是，「搶手貨」衛生紙甚至還被竊賊盯上了，香港3名持刀賊人17日早上在旺角一間超市外，劫走送貨工人放下的50組衛生紙。據悉，以一組12卷計，共搶走600卷。

據《星島日報》報導，工人清晨5時許將多板包括衛生紙及生活用品的貨物，放於旺角道97號地下惠康超市門外。這時，3名年約20歲戴帽及口罩的男子於早上6時左右到場，其中一人持雙刀指嚇工人，另外兩人將卡板上約50條衛生紙搬到手推車上後，「連紙帶車」往洗衣街方向逃去。

警方接報後到場調查，看到超市門外仍放有逾百排卷裝衛生紙、食用油及餅乾等。事後，警方將案件列作「搶劫」處理，現正追緝匪徒。一組卷裝衛生紙以12卷計，共搶走600卷衛生紙，總價約2千港元（約新台幣8000元）。

▲超市衛生紙被搶光。（圖／記者屠惠剛攝）

香港網路日前曾流傳，因為大陸廠商、運輸業暫停營業，可能將衝擊香港民生用品進貨。雖然香港政府跟超市都有公告說相關物資並無短缺，但香港市民並不放心，依然四處搶買，市民一度爭買油、鹽、米糧等日常用品。連衛生紙也成為搶購目標，各大超市、藥房的貨架都被一掃而空。

此外，當地有網友甚至拍到有住戶的窗台堆滿衛生紙，恍如「衛生紙山」。香港消委會總幹事黃鳳嫺和香港大學感染及傳染病中心總監何栢良先後呼籲，市民勿再囤積衛生紙，以免潮濕天氣令衛生紙發黴影響健康，得不嘗失。