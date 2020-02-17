馬斯克酸保時捷電動車　比爾蓋茲買了卻大讚：很酷很喜歡！

▲比爾蓋茲。（圖／翻攝自YouTube／Marques Brownlee）

記者陳心怡／外電報導

隨著石化燃料日益枯竭以及對環境造成破壞，讓各家汽車公司紛紛卡位搶攻電動車市場，先前保時捷推出自家第一款Taycan Turbo電動車，但遭特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）回嗆「這也叫 Turbo？」。不過微軟聯合創始人比爾蓋茲（Bill Gates）日前接受訪問時表示，自己剛剛買了一台保時捷Taycan，這也是自己的第一輛電動車，它非常酷，讓比爾蓋茲很喜歡。

比爾蓋茲表示，電動車未來十年溢價會降到零，目前所有汽車公司都努力把電動車推向市場，不過電動車最大的問題，是如何克服電池的續航里程，此外，比爾蓋茲任位電動車在未來不只乘車功能，還會擴展到工業和農業方面。

Taycan作為保時捷首款全電動車，一上市後就受到各界關注，不過有媒體對保時捷Taycan的規格和特斯拉Model S相比後，發現後者依然俱有領先優勢。Model S在續航里程、效率、加速、充電、價格等方面有優勢；Taycan的賽道表現、剎車、工藝則較佳。

對於這樣的情況，馬斯克曾公開批評保時捷電動車設計不合理，並認為自家的Model S能輕鬆擊敗它。

美國雖然是特斯拉最大的消費市場，但同比2018年，特斯拉在美國市場的營收出現了下降情況，此外，隨著特斯拉在美國的補貼稅費下降，特斯拉的競爭優勢也會進一步被削弱。

儘管如此，2019年特斯拉的前四大市場分別是美國、中國大陸、荷蘭和挪威，在這四大市場的收入分別為126.53億美元、29.79億美元、15.9億美元和12.01億美元，其他市場收入則為61.55億美元。但隨著中國大陸市場對電動車需求逐漸擴張，未來特斯拉在大陸市場規模有望超越美國市場。