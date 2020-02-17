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確診新冠肺炎...密切接觸的40人都沒事　男大生曝「救人3舉動」：口罩很重要

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▲確診新冠肺炎...密切接觸的40人都沒事　男大生曝「救人3舉動」：口罩很重要。（圖／翻攝燃新聞）

▲疫情剛爆發時，小齊發現不對勁，趕緊與朋友團購口罩。（圖／翻攝自燃新聞）

記者洪珮瑄／綜合報導

陝西安康市一名男大生小齊（化名）1月28日被確診患有新冠肺炎（COVID-19），目前已治癒出院，並在當地的隔離點進行後續的隔離觀察。據悉，小齊在發病時，密切接觸了40人，但卻沒有一人被感染，他近日分享當時所做的3個「防疫舉動」，沒想到救了別人也救了自己。

據新華社報導，小齊在武漢的某間大學念書，1月22日才返回老家過年，6天後就被確診染上新冠肺炎。事後，與他搭乘同一台巴士的所有密切接觸者，包括其父母，共40多人被隔離檢測，但目前都已解除醫學觀察，所有人均未被感染。對此，小齊表示，發病前後的這段期間，自己除了戴口罩不主動與人交談以外，也確實消毒所有物品再進行居家隔離

事實上，小齊透露，在2019年年底時，朋友圈剛爆出新冠肺炎的相關消息，所以就和同學一起買了些醫用的N95口罩，之後不管是買東西還是去餐廳，全程都戴著口罩，一刻也不鬆懈。

▲確診新冠肺炎...密切接觸的40人都沒事　男大生曝「救人3舉動」：口罩很重要。（圖／翻攝燃新聞）

▲小齊雖被確診染上新冠肺炎，但與他密切接觸的40多人全都沒事。（圖／翻攝自燃新聞）

小齊提到，1月22日坐車從湖北武漢回陝西西安時，除了全程佩戴口罩外，坐車時也全程都沒有吃飯、喝水，甚至沒有與任何人交談，「由於到西安時間比較晚，沒有返回我家的車，於是我就在西安一家旅館住了一晚，隔天再啟程回家，且當晚都沒有外出。」

小齊表示，那時感覺疫情越來越嚴重，於是便託父母買了一些酒精，「到家後我就先用酒精對行李箱和手機進行消毒，又勸家裡取消年夜飯，接著主動到當地政府報備，並開始自我隔離。」他提到，隔離的這段期間，都沒有和家人一起吃飯，且沒事就待在房間，做畢業的相關論文資料。

如今，新冠肺炎疫情肆虐，小齊救了別人也救了自己，他表示，目前已痊癒，正在隔離觀察中，「相信很快就可以回家了」。事情曝光後，網友紛紛大讚，「這就是教育的作用」、「對他人負責就是對自己的救贖」、「腦子特別清醒的一個」。

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