發熱、咳嗽「主動去醫院」就發錢…一次領2147元！湖北黃岡市出超狂新規

▲武漢封城街頭。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

發熱人員主動報告並就診就可得500元人民幣（約新台幣2147元）獎勵。湖北省黃岡市新冠肺炎疫情防控工作指揮部16日發佈通告，對黃岡市區主動就診的發熱人員、摸排出新發熱人員的工作人員和舉報新發熱人員並查實的市民等給予獎勵。

據《新華社》報導，通告顯示，凡居民有發熱、咳嗽等症狀應立即向所在社區（村）報告，由社區（村）安排專門人員護送到定點醫院發熱門診就診；對主動就診人員，一次性獎勵500元人民幣。

各級疫情防控人員要深入搜索排查，凡排查發現新的發熱人員，應迅速組織安排到定點醫院發熱門診就診，對防控工作人員一次性獎勵500元人民幣。

另外，鼓勵社會各界監督舉報。廣大市民發現新的發熱人員，應立即向所在社區（村）舉報，一經查實，一次性獎勵500元人民幣。兩人以上先後舉報的，獎勵第一舉報人。同時，對有病不報、拒不接受就診的人員，公安機關將介入調查，依法予以查處。

▲湖北黃岡市出新規，主動去醫院就發錢。（圖／路透社）

通告指出，獎勵資金由所在社區（村）在第一時間支付，並做好登記造冊，疫情結束後，由黃岡市疫情防控指揮部統一安排，本通告從2020年2月16日起執行，截止時間視疫情另行通知。

此前，黃岡市指出，為應對當前疫情發展嚴峻形勢，控制人員流動和車輛通行，徹底阻斷疫情傳播，市疫情防控指揮部決定從13日起，在全市範圍全面升級管控措施。黃岡發布7項通告表示，所有小區的居民一律實施「全封閉管理」，除了醫護人員、抗疫工作人員和水電油氣、通訊網絡、糧食蔬菜、醫藥物資等基本民生保障從業人員之外，其他居民一律不得擅自進出小區。