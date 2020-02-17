岳父從武漢回來生病！他幫照顧2星期...94天被確診染新冠肺炎

▲河南出現2名潛伏期長的確診病例。（圖／路透社）

記者洪珮瑄／綜合報導

河南信陽市一名寧姓男子去年11月13日開始，照顧從武漢回來生病的岳父，沒想到返家後不久，被確診染上新冠肺炎（COVID-19），期間長達94天。據悉，他自今年1月底返回河南家中後，只出門過3次，因此感染源難以確定，目前仍持續隔離觀察中。

據中國之聲報導，河南信陽市新縣疫情防控工作指揮部辦公室16日通報，該縣出現2例確診病例，除了潛伏時間長以外，也同樣具有傳染源不明確、確診困難、傳染性較強等特性。

在確診的2例病例中，寧男為其中一例，他從去（2019）年11月13日開始，就一直在其岳父家中居住，照顧從武漢治病返回的岳父張某。隨後，張某於11月30日不幸去世，但寧男依然繼續留在岳父家中，直到今（2020）年1月31日，才與妻子、兒子回到位於家中。

返家後，寧男2次出門買菜、1次出門買藥，無其他外出活動，不過卻在2月12日開始出現發熱症狀，14日到縣人民醫院就診並留院觀察，最後確診染上新冠肺炎。據悉，寧男自開始照顧其岳父至確診染病，共長達94天，經追蹤其感染軌跡，至今仍難以確定感染源。

河南信陽的另外一名確診病例則是吳某某，他自1月14日從武漢返回新縣至確診，期間共長達34天。據悉，他返回新縣後，2次參加家庭聚餐，先後有10人參加，其中2人被確診、3人被確定為疑似病例或留院觀察。而吳某某前前後後共進行3次核酸檢測，但前2次均為陰性，第3次才被確診。

對此，河南信陽市新縣疫情防控工作指揮部表示，有湖北（武漢）居住史、旅行史、接觸史的所有居民，居家隔離觀察時間滿14天後，一律再延長7天。

►偷偷分享少女秘密！

