同事坐下前1分鐘抽走椅子害骨裂　「她說沒事」OL賠25萬

記者黃翊婷／綜合報導

43歲的黃姓女子2017年8月29日在公司開會結束後，趁著張姓女同事離開時抽走椅子，沒想到卻害對方「坐空」摔傷，自己也因此吃上官司。高雄高分院合議庭考量到雙方調解達成賠償25萬元的共識，最後依過失傷害罪判處黃女有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，緩刑2年，全案確定。

▲黃女坦承有抽走一張椅子，但不確定是不是張女的。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

判決書中提到，黃女當天下午2時許與其他同事在5樓開會結束後，陸續前往1樓的辦公室休息，由於她到達的時間比較晚，一時找不到空椅子，竟然趁張姓女同事站起來講電話時抽走椅子，害對方跌坐在地，造成下背挫傷、腰部挫傷、第五神經弓骨裂等傷害。

黃女出庭時承認的確有取走椅子，但辯稱沒有任何過失傷害犯行，「我承認在張女跌倒前1、2分鐘有拿走一張椅子，那時有兩張椅子在那邊，我拿走一張，不確定拿走的是不是她的椅子，但她跌倒之後跟大家說沒事，所以我也不會去確認自己拿走的那張椅子是誰的。」

▲張女起身時並沒有離開座位太遠。

然而，受傷的張女證稱，因為手機放在包包裡面，她要站起來拿比較快，「我站著一邊講一邊想要坐下，然後椅子就沒了，我下意識看誰在我後面，就看到黃女坐在我的椅子上。她是把椅子挪到緊靠在我後面，我當時有質問『後面電梯還有椅子，為何不去找，要拿我的』，她沒有回答，隔天才傳LINE承認，大概一週之後有包紅包給我，慰問的意思。」

高雄高分院合議庭認為，考量到黃女已經坦承犯行，雙方也達成調解賠償25萬元，張女還當庭表示願意原諒，最後決定撤銷一審判決，改依過失傷害罪判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，緩刑2年，全案確定。