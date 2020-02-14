8旬老嫗失智迷路竹南街頭　警「一眼認出」助返家團圓

▲竹南派出所員警在街頭發現走失的老嫗，一眼認出是轄區內的居民，協助返家團圓。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮1名8旬溫姓老婦，日前被民眾發現走失在竹南街頭，遂向警方報案求助，員警到場發現老婦有輕微失智的症狀，無法清楚表達住處，其中杜姓員警認出是自己轄區內的居民，在通知其家人後順利協助返家；老婦兒子表示十分感激熱心員警及民眾之協助，讓母親能平安返家，並會多加注意母親行蹤。

警方表示，日前下午4時51分接獲民眾報案，指稱在竹南鎮崁頂街與維新路口有老婦人迷路，處理警員杜欣諭、吳文斌獲報後立即前往關心尋找，到場後發現老婦人言談有異，有失智情形，無法清楚表達，幸好杜姓員警平時深耕勤區，一眼即認出是轄區內的溫姓老婦，老婦因有失智情形，離家後總是找不到回家的路，無法自行返家，杜員立即聯繫老婦兒子，並駕駛巡邏車護送老婦返家。

竹南警分局提醒民眾多加關心家中失智長者及表逹能力有障礙家屬身心狀況及動向，2020年起為照顧縣內長者及減輕照顧者負擔，警察局推動指紋建檔工作，將主動宣導曾有迷途紀錄之長輩及家屬建立失蹤者指紋資料，俾加強照顧。民眾若有需求可至警察單位申請指紋建檔，以利心愛家人不慎走失時，透過指紋建檔系統，迅速聯絡通知家人帶回團圓。

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