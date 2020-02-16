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陸學者：武漢疾控中心曾抓600隻蝙蝠　研究員被攻擊「血尿噴到皮膚」

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蝙蝠。（示意圖／達志影像）

▲蝙蝠被懷疑是新冠病毒的源頭。（示意圖／達志影像）

記者蔡紹堅／綜合報導

華南理工大學學者肖波濤日前發表題為《新型冠狀病毒（2019-nCoV）源頭可能性》報告，指出距華南海鮮市場280公尺的「武漢疾控中心」曾抓捕600多隻蝙蝠做研究，還有研究員被蝙蝠襲擊，甚至遭蝙蝠的血液、尿液濺射。不過，肖波濤的報告並非發表在權威學術期刊上，僅在科學論文分享網站Research Gate上發布，且原文現在已遭撤除，只剩下其它網友備份的版本。

報告的撰寫者肖波濤（Botao Xiao）為華南理工大學生物科學與工程學院教授，曾在哈佛大學醫學院工作，並與美國西北大學等校有合作研究，多次獲得國家自然科學基金資助。

▼肖波濤發表報告，研究病毒可能源頭。（圖／翻攝Research Gate）

▲▼陸學者：武漢疾控中心曾抓600隻蝙蝠　研究員被攻擊「血濺上皮膚」。（圖／翻攝Research Gate）

報告中提到，距離武漢華南海鮮市場280公尺處，有一所「武漢疾病預防控制中心」，可能是病毒出現的途徑，中心內管理著研究動物，主要用於病原體的收集與鑑定。

報告中指出，疾控中心曾抓有600多隻蝙蝠，湖北省有155隻、浙江省有450隻蝙蝠，其中也包含中華菊頭蝠。

中心內的研究員還曾在2017年、2019年受媒體採訪時提到兩場意外，一次是被蝙蝠攻擊，皮膚被蝙蝠的血液濺到，他為此自我隔離了14天；另一次則是有蝙蝠尿在他身上；他也曾在蝙蝠的身上發現活蜱蟲（a live tick）。

報告內也強調，相關的研究雖還需要可靠證據，但病毒洩漏到周圍，造成第一批患者受感染是有可能的。

▼武漢疾控中心距華南海鮮市場僅有不到280公尺。（圖／翻攝Research Gate）

▲▼陸學者：武漢疾控中心曾抓600隻蝙蝠　研究員被攻擊「血濺上皮膚」。（圖／翻攝Research Gate）

此外，網路上近日也流傳，新冠肺炎的「零號病人」是武漢病毒研究所的研究員，2012年考入的碩士研究生黃燕玲。但據《新京報》報導，研究所內的研究員石正麗表示，所內目前沒有任何人感染新冠肺炎，「怎麼可能？這個一看就是假新聞，我可以保證，包含研究生在內，我們沒有一個人被病毒感染過，所們所是零感染。」

新冠肺炎爆發以來，坊間雖不斷有「實驗室外洩」的說法出現，卻一直未有確切證據出現。但從大陸科技部15日推出《關於加強新冠病毒高等級病毒微生物實驗室生物安全管理的指導意見》，各主管部門也強調要加強對實驗室，特別是對病毒的管理，確保「生物安全」的作法中，可發現官方對實驗室的規範管理越來越重視。

▼肖波濤提到疾控中心管有600多隻蝙蝠。（圖／翻攝Research Gate）

▲▼陸學者：武漢疾控中心曾抓600隻蝙蝠　研究員被攻擊「血濺上皮膚」。（圖／翻攝Research Gate）

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