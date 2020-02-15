竹北市代爆賄選　叔出資幫姪「尋求支持」4人判決出爐

▲竹北市代會主席選舉爆出賄選案。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳凱力／新竹報導

2018年新竹縣竹北市代表會主席選戰爆發賄選案，田姓代表叔叔為了讓姪子順利當選，透過巫、傅等人交付70萬、10萬不等現金，給郭、林、朱等3名代表或其家人尋求支持。案經審理，法官依行求賄賂罪分別判處田男、巫男、傅男、郭男等人1年6個月至3年6個月。

據判決，2018年竹北市代表會主席選舉期間，一名田姓男子為了幫姪子角逐主席，由巫男、傅男分別轉交賄款給郭姓、林姓及朱姓3名代表，並要求支持田男的姪子當選。

其中，朱姓代表將10萬元賄款退回；郭姓代表之子代替父親收下70萬賄款後，雖其父表示拒收、要退還，但郭子卻將款項占用，花掉23萬元；而林姓代表的妻子代收下70萬元後，再透過關係協調退款未果，最後賄選案爆發。

法官考量田等3人沒有違反選罷法前科素行，均因一時失慮導致犯法，在偵審均坦承犯行，有悔意，歷經偵審程序應知警惕，因此對相關人等分別下列罪名判刑：

田男犯行求賄賂罪判1年10月，緩刑4年，褫奪公權2年，沒收賄款140萬。

巫男犯行求賄賂罪判3年6月，褫奪公權4年。

傅男犯行求賄賂罪判1年8個月，褫奪公權4年，緩刑2年。

郭男犯行求賄賂罪判1年6月、侵占罪判6月，褫奪公權2年，處有期徒刑6個月，易科罰金18萬，緩刑3年。

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