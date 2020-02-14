郝龍斌暗酸把黨主席當跳板？　江啟臣：心裡想什麼就會看到什麼　

▲郝龍斌、江啟臣。（圖／資料照）



政治中心／綜合報導

國民黨主席補選由立委江啟臣、前副主席郝龍斌上演世代之爭，針對郝龍斌14日上午受訪提到不會將黨主席做為下一個政治職務的跳板，會不會有被針對的感覺？江啟臣回應，人的心裡想什麼，看到的就會是什麼。

郝龍斌14日上午接受電台專訪時重申，他將會無私無我、專心專職的擔任黨主席，且不會作為下一個政治職務的跳板，過去黨主席掌握黨權多半都是為了選總統，其他人就不願意合作。至於此番話是否針對對手江啟臣，認為他也該專心專職做主席？郝龍斌說，那要去問江啟臣，他沒有對江啟臣有呼籲。

對此，江啟臣在立法院受訪時回應，「他一直覺得，人的心裡想什麼，看到的就會是什麼。」目前黨內正在進行的主席選舉也好，中常委選舉也好，大家把政見方向說清楚，然後讓黨員決定，一切依照黨內民主規定走，一旦選完了之後，趕快就定位，把政見想法溝通落實，這才是對國民黨最重要的。

至於外傳前國民黨主席連戰、吳敦義等人都力挺江啟臣，江啟臣表示，任何人願意支持他的，都非常歡迎，但最需要的是基層黨員的支持，因為這群人對黨內的改革有期待，自己也是有感於基層黨員的呼喚，覺得國民黨應該改變，中壯年輕世代應該出來扛責任。