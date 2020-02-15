「血漿療法」治新冠肺炎重症患者？　專家：SARS就使用過

▲新冠肺炎康復者的血漿能有效殺死病毒。（圖／路透）



記者郭卉寧／綜合報導

武漢金銀潭醫院有4名患者採用康復病人血漿進行治療，對於治癒新冠肺炎取得一定療效，原因是康復者的血漿含有「高效價病毒中和抗體」。雖然有些人對「血漿療法」仍抱持疑慮，但其實在SARS時期就曾有過類似案例，只是康復者身體虛弱、不適合捐血，該方式才沒有普及。

中國生物13日表示，通過實驗證明，新冠肺炎康復者的血漿有「高效價病毒中和抗體」，目前已有11名重症患者接受相關血漿療法，效果顯著，因此，他們提倡康復者捐獻血漿，條件包括年齡介於18至60歲之間，曾感染過新冠病毒、出院後身體狀況良好等。

中國生物指出，目前針對已有的突發性傳染性疾病的臨床經驗，血漿療法使用時，首次劑量為200毫升，在4小時內完成注射，之後根據患者的改善情形，間隔24至48小時再進行注射；兒童患者部分，劑量則為5毫升，時間間隔如上，最多注射次數不超過3次。

▲專家指出，SARS時期也曾使用過血漿療法。（示意圖／路透）



不過，仍有不少人好奇，進行血漿治療是否能起到效果，或有無安全風險。對此，《新京報》報導，北京朝陽醫院副院長童朝暉指出，大部分患者康復後，身體會產生針對病毒的特異性抗體，因此，血漿療法的原理，便是採集康復者含有抗體的血液，並經過特殊處理後，使用在其他患者身上的被動免疫治療方法。

另外，針對血漿療法的效果，童朝暉表示，康復期血漿已被用於一些感染性疾病的治療，像是在H5N1和H1N1禽流感的治療中，血漿療法都具有一定的效果，但2016年發表在新英格蘭雜誌的一項研究則指出，該療法對伊波拉患者沒有顯著療效，且其療效安全性也仍有爭議。

▲童朝暉指出，進行血漿治療時，必須保證獻寫這及接受者的安全。（示意圖／路透）

至於醫療方面是否使用過血漿療法，在血液中心從事研究工作的專家劉紅（化名）表示，SARS時期曾有感染者藉由輸入康復者的血漿而痊癒，但這種方式並未普及，因為康復者的身體虛弱，恐不適合捐血，另一方面也受到血漿來源等限制。他指出，臨床治療中，也有利用血漿開展的其他成熟技術，像是人被狗咬傷後所打的抗血清、Rh陰性血型的孕婦在分娩前注射的抗D型免疫球蛋白等。

關於血漿療法的安全性，劉紅表示，前期會有各項評估，等通過後才能捐血，且採集血漿都會進行抗病毒活性檢測和病毒滅活，應該不會有太大的問題。而童朝暉則提醒，進行血漿治療時，必須保證獻血者及接受者的安全，「採集和篩選要嚴格管理，進行時也要密切監測患者反映，警惕有過敏等現象發生。」

據了解，若有康復者願意捐獻血液，每次的捐獻量為200至400毫升，每隔14天可捐獻一次，湖北人民醫院愛心獻血屋聯繫人吳曉表示，基本上捐獻血液不會對身體造成影響，「我們也會密切觀察捐獻者的後續健康狀況。」