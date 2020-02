新冠病毒恐損「腎+睪丸功能」　陸論文：有可能影響生育能力

▲新型冠狀病毒。(圖/路透社)

記者張方瑀/綜合報導

中國學者日前發表一篇論文指出,「ACE-2蛋白血管緊張素」已被確認是新冠肺炎(COVID-19)的受體,且結果顯示,新冠肺炎病毒有可能和ACE-2陽性細胞結合,損害患者的腎臟與睪丸,建議在臨床上對確診病患多進行腎功能的評估與追蹤。不過,此篇研究尚未通過同儕審查,因此還不能直接應用。

該篇研究論文題為「感染2019-nCoV後,ACE2可能導致腎臟與睪丸損傷」(ACE2 Expression in Kidney and Testis May Cause Kidney and Testis Damage After 2019-nCoV Infection),由南京醫科大學、蘇州衛生職業技術學院等4名教授撰寫。

研究中指出,「ACE-2蛋白血管緊張素」是新冠肺炎的主要受體,先前多項研究表明,新冠肺炎除了有呼吸系統損傷的症狀外,也出現腎功能異常的狀況。

該研究透過先前的臨床研究資料,以及臨床的病患數據進行分析,結果顯示,腎小管細胞(renal tubular cells)、睪丸間質細胞(leydig cell)與睪丸輸精管細胞內都含有高表露(highly expresses)的ACE-2,且新冠病毒可能直接和ACE-2的陽性細胞結合,造成患者腎臟與睪丸組織的損傷,臨床上必須特別注意,尤其針對年輕患者的生育能力做適當評估。

不過,該篇研究尚未通過同儕評估(peer-reviewed),研究結果還有待評估,不應直接用來做為臨床指導。

►新冠病毒藥物新突破!「瑞德西韋」猴子試驗有效抵抗MERS

►研發時間縮短!美、澳研究團隊積極開發疫苗 最快秋天完成

►武漢肺炎正名COVID-19...專家看傻眼「應叫SARS2!」 親解釋原因