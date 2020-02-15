寒流要來了！明晚起全台變天　北台灣成「凍番薯」下探6°C

▲氣象局發布低溫特報。（圖／氣象局提供）

記者李宜秦／台北報導

今日天氣溫暖，全台各地高溫約28到30度，中央氣象局表示，明日開始受到寒流影響，明晚起至19日各地低溫恐低於10度以下，氣象局針對北北基等6縣市發布低溫橙色燈號，該6縣市最低溫恐下探6度。另外也針對新竹市等4縣市發布低溫黃色燈號，該4縣市低溫也將探10度以下。

氣象局表示，今日上午各地大多為多雲到晴的天氣，只有東半部有少部分的降雨，由於鋒面仍在台灣附近，加上熱力作用，中午之後西半部山區、北部地區、東半部地區有局部短暫陣雨的機率。

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氣象局表示，今日傍晚後局部雨勢雖減緩，但夜深後鋒面即將通過，今晚起至明日中部以北明顯轉為有短暫陣雨的天氣；氣溫方面，由於陽光加熱及偏南風的暖空氣，各地高溫約28至30度，夜裡清晨各地低溫18至21度，溫差略大。

▲新冠肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

氣象局在今日上午10時22分也發布低溫特報，氣象局表示，受寒流影響，明日氣溫明顯下降，明晚起至19日各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。明晚起至17日白天局部地區有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率

氣象局針對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣發布低溫橙色燈號，該6縣市最低溫恐下探6度，並將有持續10度低溫；另外也針對新竹市、苗栗縣、台中市、金門縣發布低溫黃色燈號，該4縣市低溫也將探10度以下。