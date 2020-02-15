　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Sony正設法壓低下一代遊戲主機PS5定價　材料成本估1萬3...已高於PS4售價

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

網傳PS5完美兼容前代主機　首波遊戲名單遭爆料　　

▲PS5的零件短缺，光成本價已經超越PS4的售價。（圖／取自LetsGoDigital）

記者謝仁傑／綜合報導

彭博社報導，Sony正在為即將推出的遊戲主機PlayStation 5定價，由於零件短缺的關係，售價將有可能超過PS4。有知情人士透露，目前光是PS5的材料成本預估就約450美元（約新台幣13,320元），而2013年發行的PS4售價則為399美元（新台幣9,980元）。

PS5的製造成本明顯比PS4目前的售價還要貴，PS4甚至有些時候還會有約25％的折扣。

不過PS5本來預估價格就不便宜，Sony已經確認PS5將以固態硬碟構建，這種記憶體價格較貴，容易受到供應鏈波動的影響，再加上下一代的AMD GPU具有對光線追蹤的硬體支援，且可能會有很多的主記憶體，因此PS5的售價會高於上一代其實是正常的。

知情人士表示，Sony管理層對PS5還是抱持耐心，他們認為這將是一個過渡期。PlayStation 5推出的許多遊戲都可以在之前的遊戲主機上玩，因此軟體和相關網路服務的收入有望維持業績。

微軟和Sony都各自在擴展線上訂閱服務，從中獲取收益，使他們在硬體定價上有更大的靈活性。

據傳Sony正在研發一款新的PlayStation VR耳機，計畫可能在PS5之後發佈。

＃ 小心！她變臉比3C升級的速度還快.....

雲端遊戲平台問世　遊戲訂閱服務會變成主流？
PS5完美！網傳向下相容歷代主機　「首波遊戲名單」遭爆料
微軟認定Google與亞馬遜為遊戲主要對手　如何提供雲端遊戲給全球玩家才是終極目標

ET快訊
LIVE／增加販售口罩地點　指揮中心最新說明
快訊／罷韓二階連署書衝破30萬份！最快6月投票
李坤城交往林靖恩7年了！　「臉書報喜」網狂賀
飯店鏡子冒半張臉　夫狂擦30次一直浮出！業者退費：別張揚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

繼Google之後，Apple公司也開始讓用戶AR購物了

Sony正設法壓低下一代遊戲主機PS5定價　材料成本估1萬3...已高於PS4售價

演算法OUT！　Instagram擬推「最新貼文」依時間排序功能...讓用戶不錯過貼文　

Google Pixel 5 XL旗艦機傳聞外觀曝光！有三主鏡頭

鐘南山指導檢測再提速！新冠病毒驗血15分鐘就知有沒有

新冠肺炎疫情持續延燒！　Facebook決定取消全球行銷高峰會

蘋果傳想自己設計iPhone 12天線！外媒爆料對高通版本不滿意　但如此一來機身會變厚　　

Google Pixel 5渲染圖曝光「一臉驚訝」　三鏡頭三角排列

Canon預告將推出EOS 850D以及首款8K無反相機EOS R5

三星沒告訴你的事：Galaxy S20和G​​alaxy Buds+有紅色款

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

超害羞！帥歐巴脫衣「露肌肉」惡整 老弟驚見姐與男人同床...秒嚇傻關門

「獅子LION」拍MV古董車意外撞山壁　蕭敬騰道歉...賠償40萬

台灣醫療甘苦囝仔拚出來贏日本　超猛防疫體系讓WHO破例學習

館長PO圖罵「台灣卒仔」...吳宗憲直播開戰！　火大變臉：我一定找你付出代價

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

畢書盡掰了藏愛8年女友！　 認愛9個月後閃娶新女友

繼Google之後，Apple公司也開始讓用戶AR購物了

Sony正設法壓低下一代遊戲主機PS5定價　材料成本估1萬3...已高於PS4售價

演算法OUT！　Instagram擬推「最新貼文」依時間排序功能...讓用戶不錯過貼文　

Google Pixel 5 XL旗艦機傳聞外觀曝光！有三主鏡頭

鐘南山指導檢測再提速！新冠病毒驗血15分鐘就知有沒有

新冠肺炎疫情持續延燒！　Facebook決定取消全球行銷高峰會

蘋果傳想自己設計iPhone 12天線！外媒爆料對高通版本不滿意　但如此一來機身會變厚　　

Google Pixel 5渲染圖曝光「一臉驚訝」　三鏡頭三角排列

Canon預告將推出EOS 850D以及首款8K無反相機EOS R5

三星沒告訴你的事：Galaxy S20和G​​alaxy Buds+有紅色款

快訊／第10例台商出院！新冠肺炎維持18例　355接觸者隔離中

口罩實名制通路擴大！2/16起全台372間衛生所加入販售　7天可買2片

安以軒秀情人節禮物驚見亮點！　左下角盒子露出半截…網傻眼：天價大禮

快訊／罷韓二階連署書衝破30萬份！　

2男為賭金500元互K出人命！她亮西瓜刀嚇阻遲了　妻爆哭：怎麼原諒

喵星人翻箱倒櫃！主人怒阻時...下秒見一堆口罩驚：來報恩的

醫院回收的鈔票「直接銷毀」　陸央行：儘可能以新鈔為主

台南東區南天府佛心發送千片口罩　黃偉哲：將物資留給醫護及醫療需求的人

扶輪社捐贈環保無動力捐血車啟用 鄭文燦：推廣更環保舒適捐血環境

不斷更新／泰國新增1起累計34例　馬來西亞新增2例…其中一人從泰國入境

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

3C家電熱門新聞

好市多開賣AirPods Pro　售價低到嚇壞果粉

Google Pixel 5渲染圖「一臉驚訝」

三星S20紅色款曝光並且被證實

Canon預告將推首款8K無反相機R5

新冠病毒最新試驗盒15分鐘知有無

三星Galaxy S10系列大降價！砍價金額1萬2起跳　但台灣官網還沒降

LINE情人節免費貼圖　「廢物女友」限時開放下載

影／Galaxy Buds+跟AirPods比一比！　外媒給了這樣的評價

最威流覽器 Chrome 超越 IE

蘋果傳想自己設計iPhone 12天線！　外媒爆料對高通版本不滿意

Google Earth View添增千張高解析照片　可免費下載

Sony正設法壓低新主機PS5定價　材料成本估1萬3...已高於PS4售價

Google Pixel 5旗艦機外觀曝光

蘋果官網背包照藏玄機　驚見沒有瀏海的iPhone 12...引發熱議

更多熱門

相關新聞

英特爾與NTT Docomo跟進退出MWC

英特爾與NTT Docomo跟進退出MWC

繼今（11）日稍早聯發科宣佈不參與2020 MWC後，英特爾（Intel）和NTT Docomo也相繼退出。目前包括Sony、LG、TCL、愛立信、中興通訊、亞馬遜、輝達（Nvidia）和聯發科，已有10間國際大廠先後退出原定在西班牙巴賽隆納舉行的MWC。

Sony也不參與2020 MWC　最新Xperia旗艦機展出採網路直播

Sony也不參與2020 MWC　最新Xperia旗艦機展出採網路直播

微軟認定Google與亞馬遜為遊戲競爭對手　雲端遊戲才是終極目標

微軟認定Google與亞馬遜為遊戲競爭對手　雲端遊戲才是終極目標

入手Sony指定電視　週週抽3萬元訂房券

入手Sony指定電視　週週抽3萬元訂房券

玩家把PS4接螢幕邊玩邊等飛機

玩家把PS4接螢幕邊玩邊等飛機

關鍵字：

SonyPlayStationPS5PS4

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

曾智希、姚元浩《玩很大》被連罵2周！

快訊／台女上海返國搭高鐵回高雄　衛生局上門堵人

日男發病擠電車　掀台日網熱議迪士尼

畢書盡宣布閃婚「新娘身份曝光」！交往不到1年

差45歲孫嬤戀！80歲婦曝床事「用掉整條潤滑劑」：隔天走不動

李坤城❤林靖恩愛情長跑7年！　臉書報喜「努力打造未來」

她上海返台搭高鐵　電知老公：來接我...被檢舉罰15萬

老婦運屍車後跺腳哭喊「我兒啊」

台商家屬嘆：防疫不是我們的事，是政府的

畢書盡閃婚　8年舊愛驚吐：你沒遵守給我的承諾

小孩被父母丟包？他批陳時中「2個不公道」

猛嗑生蠔！男「一晚連噴10次」送醫…醫曝超殘忍真相

畢書盡爆認愛3個月分手！

台灣防疫網「兩大挑戰時間點」曝光

醫師作家：2關鍵讓菲律賓撤台禁令

更多

最夯影音

更多
滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！

滯留湖北台灣人曝「民生物資短缺」　絕望嘆：我們不是病毒、生化武器！
宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場

宿主之王！蝙蝠強大免疫+發燒　病毒存體內「練等」變煉蠱場

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

咪妃設計浪漫惡整偷改證書名字 好友驚喜從伴娘變新娘：我結婚了

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

超害羞！帥歐巴脫衣「露肌肉」惡整 老弟驚見姐與男人同床...秒嚇傻關門

超害羞！帥歐巴脫衣「露肌肉」惡整 老弟驚見姐與男人同床...秒嚇傻關門

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面