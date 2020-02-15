Sony正設法壓低下一代遊戲主機PS5定價　材料成本估1萬3...已高於PS4售價

▲PS5的零件短缺，光成本價已經超越PS4的售價。（圖／取自LetsGoDigital）

記者謝仁傑／綜合報導

據彭博社報導，Sony正在為即將推出的遊戲主機PlayStation 5定價，由於零件短缺的關係，售價將有可能超過PS4。有知情人士透露，目前光是PS5的材料成本預估就約450美元（約新台幣13,320元），而2013年發行的PS4售價則為399美元（新台幣9,980元）。

PS5的製造成本明顯比PS4目前的售價還要貴，PS4甚至有些時候還會有約25％的折扣。

不過PS5本來預估價格就不便宜，Sony已經確認PS5將以固態硬碟構建，這種記憶體價格較貴，容易受到供應鏈波動的影響，再加上下一代的AMD GPU具有對光線追蹤的硬體支援，且可能會有很多的主記憶體，因此PS5的售價會高於上一代其實是正常的。

知情人士表示，Sony管理層對PS5還是抱持耐心，他們認為這將是一個過渡期。PlayStation 5推出的許多遊戲都可以在之前的遊戲主機上玩，因此軟體和相關網路服務的收入有望維持業績。

微軟和Sony都各自在擴展線上訂閱服務，從中獲取收益，使他們在硬體定價上有更大的靈活性。

據傳Sony正在研發一款新的PlayStation VR耳機，計畫可能在PS5之後發佈。

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