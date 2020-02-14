▲南韓網友曝光了Galaxy S20、Galaxy Buds+的紅色款實機跟動手玩影片。（圖／取自Instagram）

特約記者洪聖壹／綜合報導

三星電子年度旗艦機Galaxy S20系列，除了發表會的款式之外，今年可能會有許多版本，像是東京奧運版，還有這款像是法拉利紅的版本，而且搭配這種紅的產品不只S20、S20+，還有G​​alaxy Buds+。

今年三星推出的Galaxy S20系列一共有三種，分別是6.2吋的Galaxy S20、6.7吋的Galaxy S20+以及6.9吋的Galaxy S20 Ultra，其用色並非今年的經典藍，反而有點像是PANTONE在2016年的發表的年度代表色Rose Quartz、Serenity，海外的英文名直接叫Cloud Pink、Cloud Blue，然後搭上黑、灰兩色放在各個版本當中。台灣版本的S20提供星空灰、晴空藍跟晴空粉三款。Galaxy S20+提供的是星空黑、星空灰跟晴空藍三款。至於Galaxy S20 Ultra用的是星空黑跟星空灰兩款，同步發表的Galaxy Buds +無線耳機，則是提供黑色、藍色跟白色三款。

▲S20系列的新色就是星空粉、星空藍，色調有點類似PANTONE在2016年的發表的年度代表色Rose Quartz、Serenity。（圖／取自Instagram）

而面對2020年東京奧運，三星電子在發表會上宣布將推出採用金色機身的S20+東京奧運版本；除此之外，在今年的紐約時裝周當中，三星電子還與時裝品牌Thom Browne一起發表了折疊手機Galaxy Z Flip Thom Browne聯名款，當中同步出現的就是Galaxy Buds +。

▲Galaxy S20+ 5G版會有金色的奧運版。（圖／取自Samsung）

▲Galaxy Z Flip Thom Browne聯名款當中也可以看到Galaxy Buds +的Thom Browne聯名款。（圖／取自Samsung）

你以為這樣就結束了嗎？最新的渲染圖片跟日前爆料的照片一致，預告三星Galaxy S20、S20+還有紅色版本，首次曝光的照片來自美國的購物網站PriceBaba，後續從南韓網友@it_formation在Instagram影片曝光的實機照當中，還更進一步附帶了紅色款的Galaxy Buds +，從照片來看，這個顏色用色比較大膽，有點像是法拉利紅，記者認為比起晴空藍、晴空粉還來得更誘人。

▲PriceBaba曝光了紅色版S20。（圖／取自PriceBaba）

▲▼南韓網友@it_formation在IG直接曝光實機動手玩照片跟影片。（圖／取自Instagram）

依照經驗來看，三星沒有在發表會上發表這個顏色，可能是這個顏色只在「特定國家」上市，至於台灣會不會推出，就只能說：「敬請期待」了！