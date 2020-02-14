屏東失智老人迷路　距家僅一公里路…他橫跨百公里到台東

▲ 屏東80歲失智老人迷路，返家一公里路橫跨百里到台東。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

患失智症的屏東縣新園鄉80歲陳姓老翁，於日前騎機車訪友後返家時，竟騎近百公里的離奇迷路事件，家屬獲知老家人在台東縣時，大吃一驚，幸有警察幫忙，未危及生命安全。

台東大武警分局達仁分駐所警員黃健文及黃瓊慧於日前深夜23時巡邏途中，行經台9線427公里時，發現年約80歲的陳姓老翁蹲坐在機車旁，左小腿不明原因滲血，員警初判是騎車摔傷事故案，但隨即發現老翁係因油料耗盡無法繼續行駛，迫使老翁在現地等待救援所致，但山區無處避風僅能棲身在機車旁取暖。

深夜途經車輛均無人察覺這名待援的老翁，老在長時間暴露低溫下其嘴唇已發紫顫抖，幸好途經巡邏員警眼尖始予發現，並將老翁安置於巡邏車內避風及開暖氣提高體溫，另同步通報119消防隊協請送往鄰近大武衛生所急救，案經醫師救護後，該老翁逐漸穩定。待脫離臉境清醒由員警詢問後，令在場的消防隊員、醫護人員大吃一驚，原來老翁返家約1公里的路程，竟成百公里遙遠回家路，是一路顛簸來到台東縣的屏東縣新園鄉的居民。

據員警調查，該陳姓老翁居住於近百公里外的屏東縣新園鄉，平日與兒子、媳婦及孫女同住。老翁兒子表示，父親失智經常迷路，但附近親友均認識他，以往均由親友送回。但今天離譜遠，所幸大武分局執勤員警在深夜裡仍能發現，避免意外發生。至於現場無交通事故跡證而老翁小腿滲血奇特現象，老翁兒子表示，父親皮膚相當細薄，今因年邁而脆化，輕微的摩擦即會有滲血現象，有時原因不明亦出血，特別是手足部位在天冷狀況下容易發生。

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