東大溪水環境工程動土　盧秀燕：給市民最好的情人節禮物

▲盧秀燕與東海大學校長王茂駿簽約，合力改善東大溪。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府和東海大學合作推動「東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫」，在確保防洪安全下，建設礫間淨化設施，將上游廢汙水全量截流，14日情人節開工，市長盧秀燕出席動工典禮時表示，完工後的東大溪，將當作情人節禮物送給全市民眾。

▲盧秀燕主持東大溪改善工程動工典禮。

盧秀燕表示，東海大學是台中重要的生活教育、人文、景觀場域，早期開發時對水環境概念尚未形成，數十年來東大溪總默默承受著附近住宅、商業活動產生的營業及民生廢汙水。

▲東大溪改善工期約1年。

盧指出，工程總預算3億元，中央補助7成，工期約1年，完工後將上游廢汙水進行全量截流淨化，並舉辦工作坊，進行周遭生態環境改善與營造，同時也納入環境生態教育，提供校內師生及民眾親水、親綠並富有教育意義的環境，她特別感謝環保署的支持及東海大學無償提供土地。

環保署副署長蔡鴻德則說，市府水利單位近幾年表現相當好，在台中市陸續推動20億元、18個水環境相關計劃，大部分已完成，也欽佩盧市長無縫接軌，預算不打折全力推動。

東海大學校長王茂駿提到，立委楊瓊瓔任職副市長期間，與東海大學簽署合作意向書，前內政部長李鴻源也是重要推手，不到1年時間順利舉辦開工典禮，非常佩服市府團隊執行力與效率，也感謝盧市長與市府團隊對於環境保護跟生態永續的重視。

台中市水利總顧問、前內政部長李鴻源指出，東大溪環境改善計畫特點就是「公民參與」，一開始定調水循環經濟、生態的概念，也希望市府不同局處動起來，讓東海大學各系所、學生、NGO可以共同參與，讓環境教育變成台中市的特色。

水利局簡報指出，工程以水質改善為核心，在確保防洪安全前提下，建設礫間淨化池模等水質淨化現地處理設施，為使環境永續經營，市府透過鼓勵上游商圈餐廳裝設油脂截留器，自源頭進行汙染削減，延長礫間設施壽命，並降低維運成本。

水利局表示，透過生態調查及研究，市府已於適當地點掛置貓頭鷹巢箱及復育本土種薔薇，同時改善東大溪沿線具高落差的固床工，營造生態基地串聯生態綠網，並且設置微水力發電設施及環教步道，讓學子在走覽東大溪水域景觀時，一併了解環境生態保護的重要性。

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