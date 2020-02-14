影／每逢鼠必出大事！列出「120年歷史」頭皮秒發麻　上次鼠年近7萬人喪生

▲上海目前實施封閉式管理。（圖／路透）

記者黃可昀／綜合報導

古人常說「神仙難過豬鼠年」，今年2020年即是鼠年，2周前大家還沉浸在過年的歡樂氛圍時，突然爆發了新冠肺炎（COVID-19），病毒在極短時間就擴散到世界各國，目前中國確診病患已達6萬3768人、死亡1487人。回首這120年以來，中國每逢鼠年都很不平靜，上一次鼠年是2008年，剛好就碰到汶川地震，奪走6萬9227人的性命、1萬7923人失蹤。

據港媒《東網》報導，20世紀碰到的第一個鼠年是1900年，當時中國發生八國聯軍，大量居民在戰爭中喪生、家庭破碎，接著又發生1912年清朝滅亡、1924年江浙戰爭、1936年西安事變、1948年太原戰役以及1960年中國大饑荒。





▲新冠病毒目前仍持續擴散中。（圖／路透社）



距離現在48年前的1972年則是發生六一八水災，當時香港在6月18日降下豪雨，一路下了3天直到6月18日，觀塘區與旭龢大廈先後傳出建築物坍塌，大量土石夾帶著房屋碎片一起被沖刷到各處，很多居民都來不及逃跑，最終釀成117人死亡。

1972年的六一八水災後，接著就是1984年的兩山戰役、1996年麗江地震、2008年汶川地震，最後就是今年2020年的新冠肺炎，目前全球都還在奮力對抗病毒，疫情最嚴重的湖北武漢現在仍處於封城狀態，當地的影片創作者「林晨」透過鏡頭讓世人看見武漢現況，有著千萬人口的大城市頓時成為末日空城，路上幾乎看不見車輛或行人，相當寂靜荒涼；台灣則是繼續嚴正把關，堵住所有防疫破口，將傷害與影響範圍降到最低。

1900年：八國聯軍

1912年：清朝滅亡

1924年：江浙戰爭

1936年：西安事變

1948年：太原戰役

1960年：大陸大飢荒

1972年：六一八水災

1984年：兩山戰役

1996年：麗江地震

2008年：汶川地震

2020年：新冠肺炎

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