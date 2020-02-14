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澳洲房東留字條「不歡迎妳回來」 趕走馬來西亞女留學生

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▲▼ 鎖，示意圖。（圖／路透）

▲馬來西亞女學生過年後回到澳洲才發現房東把房屋上鎖，連她的東西都被移到屋外。示意圖。（圖／路透）

實習記者簡立宇／綜合報導

一位馬來西亞女學生過完年，在4日清晨4點回到位於澳洲伯斯（Perth）的租屋處，卻發現房東在門上貼了字條「妳不再被歡迎回到這間屋子」，表示因為新型冠狀肺炎，不能讓她繼續住，還換了門鎖，連行李都被移到屋外。因為女學生跟房東沒有簽訂租賃契約，因此最後沒有訴諸法律，她目前和朋友住在一起。

社區服務的學生表示，該名女學生沒有簽訂租屋契約，只有口頭約定，並且每周支付86元澳幣（約台幣1800元），包括水電等雜支。女學生在1月24日回到馬來西亞過年，2月4日回到澳洲，卻沒想到房東在門外貼了「警告，誤闖」、「因為冠狀肺炎所以房屋已上鎖」等字樣，而她的東西都被放在屋外等她回來拿走。

然而房東也在字條上留了手機號碼，表示曾經多次聯繫女學生卻失敗。但女學生卻表示，她在馬來西亞完全沒有收到訊息，直到回到澳洲才得知消息。她向ABC廣播電台表示，她覺得很難過又困惑，她根本沒有造足武漢，連大陸都沒有去過，為什麼會被認為有病毒帶原。

房東在訊息中寫到，「抱歉妳做了個錯誤決定，在WHO發布冠狀病毒警戒時妳回家過年了，而我現在也要做出決定，換門鎖然後把妳的東西放到外面。顧及我的權益還有家人和朋友們，我做了這個決定，因為妳的行蹤讓人非常憂心，妳不再被歡迎回到這間屋子。」

女學生被帶到警局，但卻因為沒有租賃契約，無法訴諸法律。ABC試圖聯絡房東，但房東一接起電話就掛掉了，隨後再打過去都是語音信箱。

澳洲對馬來西亞並沒有發布旅遊禁令，但對中國遊客禁止入澳的禁令將再延長一周，有超過10萬中國留學生受到影響。西澳州州長馬克·麥高文（Mark McGowan）在臉書上貼文表示，「以冠狀肺炎來當作種族歧視的理由是可恥的。」

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