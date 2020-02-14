疫情下的杭州24小時超商情況曝光！甜品銷量飆高　關東煮禁止出售

▲疫情下的杭州24小時超商。（圖／翻攝自都市快報，下同）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情肆虐，浙江杭州市4日宣布封城進行封閉式管理，企業也必須延後開工。目前，杭州157家便利超商僅剩60家LAWSON還在正常營業，且營業時間大都從24小時縮短至16小時。LAWSON（杭州體育場路二店）的店長馬皆伶表示，自從新冠肺炎以來，她到店後的第一件事就變成了用酒精給全店消毒。

據《都市快報》報導，馬皆伶說，「早上8點到店裡後，我和另一名店員會用裝有酒精的噴壺噴灑冷櫃、貨架、操作台這些顧客經常觸碰的位置，並用一次性擦手巾全部擦拭一遍，這樣的工作每隔兩個小時就會重複一次，尤其是收銀台這邊，只要結一次賬，就需消一次毒，雖然是挺麻煩的，但是老話說『不怕一萬，就怕萬一』，現在這種情況下不容許出一點點差錯。」

馬皆伶還說，「同樣也是為了保證安全，像關東煮、包子之類的鮮食，我們也已經停止出售了。因為鮮食的加熱和銷售，尤其是關東煮的製作過程中，食物一定會有一段時間是直接暴露在空氣中的，要是被污染了，我們是很難發覺的，所以索性就不賣了。」

馬皆伶指出，「最近這段時間，白班我都會安排兩個店員一起上班，人手不夠的時候我就自己頂上。因為相較於平時，顧客在進店之前多增加了一個環節『量體溫』。每進來一個顧客，都需要被額溫槍在額頭上掃一下，如果體溫超標，我們就會謝絕對方進店。」

馬皆伶表示，在這段時間裡，店裡的冰淇淋銷量不降反升，沖泡奶茶、啤酒這類的商品銷售也很好，「我猜，近3週沒有喝到奶茶、吃到甜品，大家都要憋壞了吧。」她也發現自疫情以來，店裡大部分的收入都來自外賣，平常一天下來最多5、6張單子，但這段時間每天基本上都可以接到10幾單，最多的時候一天有20單，由於外賣平台上，外送員人力不足，有些單子已經滯留三天了，但顧客們也都沒有取消訂單，甚至沒有催單。

馬皆伶還表示，泡麵、自熱火鍋、速食意麵、速凍餃子、火腿腸在內的方便食品銷量也很好，但由於物流目前還沒有完全恢復，倉庫剩餘的庫存基本都是年前的貨物，對於門店來說，也只能是能補一點是一點；此外，店員在交班前要先量腋下體溫，因為和額溫計比起來，腋下體溫計測出來的溫度更準確，如果體溫超過37度，照規定店員就不能夠繼續上班。

馬皆伶稱，「為了防止病毒通過中央空調進行傳播，我們店很早就把空調停掉了，有的時候連白天店裡都有些難熬，更別說半夜了。且不同於其他門店，為了幫附近3家便利店接收半夜運到的貨物，我們門店仍舊保持24小時的營業製，只不過晚上11點之後，收銀系統會被強制關閉，線上銷售的後台也無法再接單。」