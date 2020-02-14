沒戴口罩走在街上被查　竟找到20年失散親人　她震驚：以為過世了

▲女子因未戴口罩走在路上，竟意外找到失散多年的親人。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情肆虐，民眾紛紛戴起口罩。然而，浙江餘姚近日有一名女子未戴口罩推著三輪車在路上行走，經民警檢查後身體一切正常。由於她沒有身分證，民警根據她提供的訊息，聯繫上她的姐姐，對方稱該名女子已經失蹤20多年了，以為她過世了，最終被帶回侄子家照顧。

據《南方都市報》報導，派出所民警表示，對方是一名中年女性，年齡大概在50歲左右，「經過我們簡單的詢問，得知她是湖南保靖人。」該名女子稱自己還有個姐姐，並說出姐姐的名字。

民警還說，「我們根據她提供的訊息，然後撥打電話聯繫到了對方，對方說她之前確實有個妹妹，也是湖南保靖人，20多年前嫁到了慈溪橫河鎮，當時也從家出走了，一直查無音訊，後來家裡的人以為她過世了，也一直找不到她，就把她的戶口註銷掉了。」

當晚女子的姪子趕到派出所，給她拍了照片，經家人辨認，最終確定她就是他們失蹤的親人。女子的家屬也表示，「非常感謝派出所，這麼多年過去了，找到了大家都很開心，侄子打算把她帶回慈溪照顧。」

網友得知後紛紛留言，「該聚的聚了，也是天意？」、「這麼多年，她怎麼過來的？」、「這麼容易就能找到，自己都沒去找？」、「是她自己不想回去吧！」