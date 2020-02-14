重機騎士無照上路遇警逃竄6公里　逆向闖紅燈...3警車圍捕壓制開罰近8萬

記者翁伊森／嘉義報導



蔡姓重機車騎士日前行經大義路口時違規闖紅燈，遭中埔分局義仁所副所長陳丞堯、警員李易軒鳴笛攔查，蔡男拒檢沿台18線往中埔鄉仁義路方向加速逃逸，並於和美社區內及沿線道路不顧自己及其他用路人安全，任意亂竄行駛、闖紅燈及逆向行駛等，員警鳴笛尾隨於警示用路人注意安全，沿途再三喝令要求蔡民停車受檢，同時以無線電通報線上巡邏警網協助攔截圍捕。

▲警方圍捕無照重機騎士將其壓制在地 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲三台警車圍捕，重機騎士閃避攔查違規跨越雙黃線 。（圖／記者翁伊森翻攝）

中埔所警員李孟威、蘇峻楷及頂六所副所長林建佑、警員黃思維獲報後，立即加入協助攔截圍捕，蔡民不服稽查逃逸約5.6公里後，始於中埔鄉台18線22.4公里處，被警方以3部巡邏車的優勢警力，將其安全攔截下車壓制在地，防止蔡民持續危害交通安全。

▲無照重機騎士遭圍捕路線，全程約5.6公里 。（圖／記者翁伊森翻攝）

蔡民疑因闖紅燈又無照駕駛重機車，故不服從員警交通違規稽查取締，為規避警方攔截阻擋巡邏車，沿途又再闖紅燈、紅燈右轉及逆向行駛等交通違規及危害其他用路人的行車安全等行為，員警均依規定全數製單舉發，以防止交通事故危害發生。

中埔分局表示，該員闖紅燈(53.1條罰鍰6000-12000元X5件)、無照駕駛重機車(21.1.1條罰鍰6000-12000元)、交通違規不服稽查取締(60.1.1條罰鍰10000-30000元)、紅燈右轉(53.2條罰鍰600-1800元) 及逆向行駛(45.1.3條罰鍰900-1800元X2件)等交通違規行為，員警均依規定全數製單舉發，總計最低罰款27400元。最高罰款74400元。