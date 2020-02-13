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憑實力單身！在愛中特別遲鈍又笨拙　愛情學分重修名單一定有這些星座

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▲▼星座,愛情,星座好朋友。（圖／翻攝自PEXELS）

▲看起來聰明伶俐的人，也有可能愛情學分不及格，如果你面對愛情總是特別笨拙，就快去重修吧！（圖／翻攝自PEXELS，下同）

記者張惠媛／綜合報導

愛情學分你修過幾回？很多人看似聰明伶俐，但愛情學分卻一直不及格，無論平時多機靈，面對愛情總是特別遲鈍笨拙，什麼都搞不定，《星座好朋友》告訴你，哪些星座遇到愛情中的緊急狀況就會手忙腳亂，如果不想憑實力單身，就快點回去好好重修愛情學分吧。

金牛座

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金牛個性憨厚，尤其是面對愛情的時候，常常看不透對方的心思，他們總以為只要一直對另一半付出就可以了，只要自己一直都不改變，這段感情就能穩定經營，他們在感情中也總是付出比較多的那一個，認定了之後就傻傻地愛，不知變通，如果剛好碰上不懂珍惜的另一半，老實的金牛可能很快就會被甩掉。

▲▼星座,愛情,星座好朋友。（圖／翻攝自PEXELS）

獅子座

唯我獨尊的獅子外表總是霸氣自信，但在愛情中卻極度沒有安全感，驕傲自大的獅子也會一秒變成軟弱順從的小貓咪，尤其是對方要離開他的時候，他更是霸氣全失，他們想不出好方法挽回感情，只能眼睜睜看著愛人離去，這都是因為獅子對愛情患得患失、缺乏安全感的緣故。

▲▼星座,愛情,星座好朋友。（圖／翻攝自PEXELS）

摩羯座

和摩羯戀愛過的人就知道，他們的愛是很保守的，不會像一般人一樣說些好聽的甜言蜜語來哄對方，大部分時候他們也會把真心話悶在心裡，不說出來的結果就是對方也不知道他真正的想法，兩人之間漸漸就產生了矛盾，雖然摩羯也想好好解釋，但就是說不出口，這是他們在愛情中最吃虧的地方。

▲▼星座,愛情,星座好朋友。（圖／翻攝自PEXELS）

雙魚座

雙魚是出了名的敏感愛哭，面對愛情時也會一秒變笨，對他們來說「愛最大」，認為有愛就可以克服一切困難，可以一直穩定地愛下去，但在這個時候他們就會愛得沒那麼認真，因為他們認為可以一輩子跟對方在一起，這樣的心態久而久之會讓另一半覺得很累，兩人的感情也因此產生裂痕。

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